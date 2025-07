Jesz banany codziennie? Sprawdź, co może dziać się z twoim ciałem po kilku dniach

Banany są owocami, które kupujemy niezwykle często. Przede wszystkim dlatego, że są dostępne przez cały rok i można je dostać w każdym supermarkecie oraz większości sklepów osiedlowych. Co więcej, możemy je wykorzystać na wiele sposobów – nie tylko jako dodatek do owsianek, deserów czy koktajli, ale też główny składnik placuszków, ciasta czy popularnego chlebka bananowego.

Jakie są skutki uboczne jedzenia bananów?

Choć jedzenie bananów jest bardzo zdrowe, przede wszystkim dlatego, że zawierają potas, przez co wspierają pracę serca i regulują ciśnienie krwi, to w nadmiarze mogą też szkodzić naszemu organizmowi. Jeśli będziemy jeść ich zbyt dużo, możemy zacząć borykać się ze skutkami ubocznymi, takimi jak między innymi problemy trawienne – nadmiar błonnika pokarmowego, w który bogate są te owoce, może spowodować ból brzucha, a nawet zaparcia. U niektórych mogą też wywołać efekt przeczyszczający. Zarówno duża ilość błonnika, jak i fruktozy obecnej w bananach może prowadzić do gromadzenia się gazów w jelitach, powodując wzdęcia.

Banany zawierają też cukry proste, a do z kolei może prowadzić do nagłych skoków energii w wyniku szybkiego podniesienia się glukozy we krwi. To jednak nie wszystko, ponieważ z racji tego, że banany są bogate w potas, to spożywanie zbyt dużych ilości tych owoców powinny wystrzegać się osoby z chorobami nerek, ale też nadmiarem potasu we krwi (hiperkaliemią). Warto pamiętać też o tym, że nadmiar bananów w diecie może prowadzić do przyrostu masy ciała (jeden średni banan zawiera około 105 kcal), ale też w związku z tym – niedoboru innych, ważnych składników odżywczych (które zapewniają inne produkty). Ponad 90 procent kalorii w bananach pochodzi z węglowodanów, głównie cukrów, co również nie jest dobre dla naszego zdrowia.

Ile bananów dziennie jeść?

Eksperci rekomendują jedzenie 1-2 bananów dziennie. Jest to ilość uważana za odpowiednią dla większości zdrowych osób. Nie zapominajmy o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie co najmniej 5 porcji owoców i warzyw dziennie. Włączenie banana do codziennej diety to świetny sposób, by zwiększyć spożycie owoców i poprawić ogólny stan zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że sam banan nie jest kompletnym posiłkiem, dlatego wybierając ten owoc na śniadanie lub kolację, należy połączyć banana z tłuszczem i białkiem, na przykład dodając do owsianki razem z orzechami i jogurtem. Zobacz też, co zdradza kolor skórki banana. Warto wiedzieć też, co zrobić, żeby banany tak szybko nie ciemniały.

