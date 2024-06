Siemię lniane pozwala mi schudnąć. Z tych tanich ziarenek robię pyszny kisiel na przemianę materii

Siemię lniane słynie z dobroczynnego wpływu na nasz układ trawienny. Dobra przemiana materii – którą pomóc ustabilizować może właśnie len — jest ważna nie tylko wtedy, gdy chcemy pozbyć się nadmiarowych kilogramów. Odchudzanie jest co prawda momentem, gdy jest ona szczególnie istotna, ale z dobrodziejstw dietetycznego kisielu skorzysta każdy.

Zalety dietetycznego kisielu z siemienia lnianego

Prosty owocowy dodatek przyrządzony na bazie wody jest równie smaczny, co niejeden domowy dżem owocowy, a zawiera jedynie naturalne cukry z owoców. Będzie więc miał mniej kalorii i nie spowoduje znacznych skoków poziomu cukru po posiłku.

O wiele istotniejsza z punktu widzenia diety i odchudzania będzie jednak zawartość błonnika pokarmowego. Ten składnik występuje w dwóch odsłonach – rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie. Pierwsza tworzy substancję spowalniającą wchłanianie żywności i odpowiada za przedłużone uczucie sytości. Druga podkręca tempo przemiany materii. Oba procesy ułatwią uregulowanie godzin posiłków i wyeliminowanie podjadania.

Jakie jeszcze korzyści daje spożywanie siemienia lnianego?

Dwie inne zalety siemienia lnianego nie są bezpośrednio powiązane z odchudzaniem, ale wpływają na nasz dobrostan i zdrowie. W ziarenkach znajdziemy duża ilość antyoksydantów. Jedna z grup tych związków — lignany — poprawia funkcjonowanie komórek, usprawniając proces spalania tłuszczu. Chronią one też organizm przed stresem oksydacyjnym. W jednym z wcześniejszych artykułów pisaliśmy o tym, że niektórzy tyją, choć wcale dużo nie jedzą. A jedną z przyczyn może być stres.

Niewątpliwie zrzuceniu nadmiarowych kilogramów nie będzie też sprzyjać obniżony nastrój. Istnieją badania wskazujące na pozytywny wpływ kwasów omega-3 – w które siemię lniane także obfituje – na zmniejszenie poziomu lęku. Ten składnik poprawia też pamięć i koncentrację. Poleca się dbanie o jego właściwy poziom, by zapobiegać demencji i chorobom neurodegeneracyjnym. Sięgając więc po kisiel dietetyczny regularnie, możemy zyskać znacznie więcej niż tylko obnażenie wagi. Pamiętajmy tylko, że skuteczność przyniesie nam jedynie połączenie odpowiedniej diety i aktywności fizycznej.

Jak zrobić dietetyczny kisiel z siemienia lnianego?

Ten zdrowy przysmak to nic innego jak mieszanka z owoców, wody i obfitujących w dobroczynne składniki nasionek lnu. Do jego wykonania warto wykorzystać niemieloną wersję siemienia. Związki zawarte w produkcie po rozdrobnieniu szybko się utleniają i tracą swoje właściwości. Podobnie rzecz ma się z owocami – lepiej wybrać świeże niż te, które w naszej czy sklepowej lodówce spędziły już kilka dni. W moim kisielu używam owoców jagodowych, które dostarczają dodatkowej porcji antyoksydantów, więc ma to ogromne znaczenie.

Przepis: Kisiel z siemienia lnianego i malin Prosty przepis na dodatek, który pomoże ci podkręcić przemianę materii i zadbać o zdrowie. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 15 g nasion lnu

60 g świeżych malin

250 ml wody Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówMaliny starannie umyj, usuń szypułki, jeśli są. Wodę doprowadź do wrzenia w niewielkim garnuszku. Gotowanie kisielu z siemienia lnianegoDo wrzątku wsyp siemię lniane. Wymieszaj i gotuj przez 15 minut. Zdejmij z ognia i odstaw na 30 minut, by powstał lepki kleik. Przelej przez sitko lub zjedź razem z nasionami.

Możliwe modyfikacje kisielu z siemienia lnianego

Latem ten kisiel przyrządza się najprościej – wybór owoców jest szeroki i w zasadzie od naszych upodobań zależy, co dodamy. Poza proponowanymi przeze mnie malinami sprawdzą się truskawki, porzeczki – jeśli lubimy kwaśne – czy czereśnie bez pestek.

Poza sezonem na drobne owoce jagodowe warto korzystać z mrożonek. Wystarczy wieczorem wyjąć porcję z zamrażalnika, wstawić na noc do lodówki i rano działać jak w przepisie. Będzie równie smacznie i korzystnie.

