Ta naturalna mikstura z 3 składników to „spalacz tłuszczu”. Piję ją codziennie i już widzę efekty

Napoje wspomagające odchudzanie mogą być odpowiednim dodatkiem, jednak tylko pod warunkiem, że stosujemy zdrową dietę uwzględniającą deficyt kaloryczny, a także dbamy o regularną aktywność fizyczną. Zielona herbata jest jednym z najpopularniejszych napojów tego typu, znana jest ze swoich właściwości przyspieszających metabolizm. Kolejnym skutecznym napojem jest woda z cytryną, która nie tylko nawadnia, ale również wspomaga trawienie i oczyszcza organizm z toksyn. Napary z ziół również mogą wspomagać proces odchudzania poprzez poprawę trawienia i redukcję apetytu. Warto także sięgnąć po napój zawierający nasiona chia – nie tylko wspomoże odchudzanie, ale też świetnie wpłynie na cały nasz organizm.

Odchudzająca mikstura z nasionami chia

Podczas odchudzania warto włączyć do swojej diety nasiona chia. Możecie to zrobić, przygotowując specjalną miksturę z użyciem tych drobinek, wody, a także cytryny lub limonki. Cytrusowy dodatek sprawi, że taka mieszanka będzie smakować znacznie lepiej (a przecież dieta nie ma być dla nas katorgą). Dzięki piciu takiego napoju na bazie tych trzech składników proces odchudzania będzie znacznie prostszy. Nie tylko pomoże szybciej spalić tkankę tłuszczową, ale sprawi również, że dłużej będziecie czuć się syci.

Żeby przygotować taki eliksir odchudzający, wystarczy, że do szklanki ciepłej wody wyciśniecie kilka kropli soku z cytryny lub limonki, a następnie dodacie łyżeczkę nasion chia. Całość dokładnie wymieszajcie i odstawcie na około godzinę, by drobinki odpowiednio napęczniały. Przed podaniem napoju ponownie go wymieszajcie. Możecie dodać również odrobinkę miodu – wtedy będzie znacznie smaczniejszy.

Jakie jeszcze właściwości mają nasiona chia?

Nasiona chia (nazywane również szałwią hiszpańską) nie bez powodu zyskały miano „superfood”. Są one bogate w składniki odżywcze, które przynoszą liczne korzyści zdrowotne. Przede wszystkim są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, co wspiera zdrowie układu trawiennego i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, dając uczucie sytości. Zawierają również dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspierają zdrowie serca, a także obniżają poziom cholesterolu. Składniki te odgrywają również dużą rolę w profilaktyce i leczeniu chorób o podłożu zapalnym, a także korzystnie wpływają na działanie układu odpornościowego i nerwowego.

W tych małych nasionkach znajduje się również wiele składników mineralnych i witamin. Dodatkowo zawierają one więcej żelaza niż na przykład szpinak, są również bogate w witaminę C.

