Pij zamiast siemienia lnianego. Ten napój działa na jelita, a brzuch się zmniejsza

Siemię lniane to małe nasiona lnu zwyczajnego, które w ostatnim czasie są niezwykle popularne w naszym kraju. Mają wiele właściwości prozdrowotnych – między innymi świetnie działają na jelita, a także pomagają w walce z nadprogramowymi kilogramami. Osoby, którym zależy na wsparciu trawienia i szybkim uczuciu sytości powinny jednak sięgnąć też po napój zrobiony z jeszcze innej rośliny.

Pij zamiast siemienia lnianego

Chodzi dokładnie o napój z babki płesznik – to roślina znana na całym świecie ze względu na szereg swoich właściwości prozdrowotnych, a jej stosowanie jest bardzo popularne w chińskiej i indyjskiej medycynie. W Polsce ta roślina znana jest także jako „pchlica” – wynika to z charakterystycznego wyglądu jej nasion, które przypominają pchłę. W 100 gramach nasion babki płesznik znajduje się aż 68 gramów błonnika pokarmowego. Z kolei dla porównania siemię lniane zawiera tylko 28 gramów błonnika w 100 gramach nasion. Babka płesznik ma go więc ponad dwa razy więcej.

Błonnik pokarmowy poprawia przemianę materii, zmniejsza też napady głodu, sprawiając, że czujemy się bardziej syci po wypiciu takiej mikstury przygotowanej z babki płesznik. Jest to więc produkt polecany osobom na diecie odchudzającej. Dodatkowo powinny go pić też osoby, które zmagają się z zaparciami. Błonnik pokarmowy poprawia również perystaltykę jelit, ale też obniża poziom glukozy i cholesterolu we krwi.

Jakie jeszcze właściwości ma babka płesznik?

Stosowanie babki płesznik nie tylko pomaga w odchudzaniu i przyspiesza trawienie, ale może też przyczynić się do polepszenia ogólnej kondycji naszego organizmu. Jest ona bogata między innymi w tłuszcze i białko, które też dobrze wpływają na nasze zdrowie. Dodatkowo zawiera także fitosterole, czyli naturalne związki chemiczne, które między innymi pomagają obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL we krwi. Babka płesznik ma także działanie przeciwzapalne, jest też polecana pacjentom, którzy cierpią na zespół jelita drażliwego. Zdaniem ekspertów babkę płesznik powinny także regularnie spożywać osoby, które borykają się z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Z badań wynika również, że spożycie tej rośliny reguluje poziom glukozy we krwi, a także może istotnie obniżać ciśnienie skurczowe krwi.

Jak przygotować babkę płesznik?

Babka płesznik w połączeniu z wodą przybiera postać żelową. Nasiona babki płesznik można też spożywać zmieszane z mlekiem lub jako dodatek do różnych potraw. Zalecane dawkowanie to maksymalnie trzy łyżeczki nasion babki płesznik trzy razy dziennie. Trzeba wtedy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, czyli piciu minimum dwóch litrów wody dziennie. Osoby, które na stałe przyjmują leki – przed rozpoczęciem spożywania babki płesznik powinny najpierw skonsultować się z lekarzem. Takiej mieszanki nie mogą pić między innymi osoby z niedrożnością jelit czy stanami zapalnymi przewodu pokarmowego.

Żeby przygotować napój z babki płesznik wystarczy, że jedną łyżeczkę nasion zalejesz szklanką ciepłej wody. Następnie musisz odczekać około 15 minut i całość jest gotowa do picia. Możesz przygotować też pyszny koktajl z babką płesznik.

