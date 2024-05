Ten koktajl à la piña colada zastępuje mi śniadanie. Syci na długo i świetnie smakuje

Piña colada to tradycyjny koktajl na bazie rumu. Oczywiście w mojej śniadaniowej wersji tego przysmaku nie ma ani grama alkoholu. Można w nim za to znaleźć wiele innych składników, które sprawiają, że rozpoczynam dzień z potężną dawką energii i pozbywam się uczucia głodu na długo. Nie mam też ochoty, by sięgać po słodycze czy inne niezdrowe przekąski.

Jak zrobić koktajl śniadaniowy à la piña colada?

Podstawą tego koktajlu są płatki owsiane, czyli źródło błonnika, który przedłuża uczucie sytości, poprawia przemianę materii i przyspiesza metabolizm., Przygotowanie napoju jest banalnie proste i nie wymaga żadnego specjalnego doświadczenia ani zaawansowanego technicznie sprzętu, Wystarczy nóż i zwykły blender.

Przepis: Koktajl à la piña colada Pożywny napój idealny na śniadanie Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 17 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 banan

90 g świeżego ananasa, pokrojonego na kawałki

10 g płatków owsianych

110 ml mleka lub napoju roślinnego

100 g mleczka kokosowego Sposób przygotowania Szykowanie płatkówPłatki owsiane zalej mlekiem i odstaw na ok. 10 minut. Robienie koktajluUmyj i obierz banana, a następnie pokrój go na mniejsze kawałki. Dodaj owoc do płatków i mleka. Dolej mleczko kokosowe i zmiksuj całość na gładką masę. Jeśli napój jest dla ciebie zbyt gęsty, dodaj do niego więcej mleka. Możesz też wykorzystać zwykłą wodę.

Wskazówka: koktajl nadaje się do picia od razu po przygotowaniu. Możesz też przelać go do bidonu i zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na uczelnię.

Rada: jeśli nie masz pod ręką świeżego ananasa, wykorzystaj owoce z puszki. Pamiętaj, by wcześniej odsączyć je z nadmiaru płynu.

Jak szybko obrać ananasa?

Ustaw owoc na desce. Najpierw odetnij jego zielony „pióropusz”, a potem drugą końcówkę (spodnią część). Ponownie postaw ananasa w pozycji pionowej i zacznij odcinać skórkę. Przeciągaj nóż z góry do dołu. Usuń wszystkie ciemne, zdrewniałe kawałki widoczne na powierzchni owocu. Potem przetnij go na kilka części i z każdej z nich wytnij twardy rdzeń. Na koniec pokrój pozostałe kawałki na mniejsze cząstki.

Czym wzbogacić koktajl owsiankowy?

Jeśli chcesz, możesz zrezygnować z dodawania do koktajlu mleczka kokosowego i ananasa na rzecz innych ulubionych składników. Doskonale sprawdzą się produkty, takie jak na przykład:

mango,

truskawki,

owoce jagodowe,

jabłka,

kiwi,

masło orzechowe,

czarna kawa,

purée z dyni,

owoce cytrusowe etc.

Jeśli nie wypijesz całego koktajlu od razu, możesz schować go do lodówki i wykorzystać następnego dnia. Dzięki temu zaoszczędzisz rano jeszcze więcej czasu.

