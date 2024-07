„Dziki kardamon” to moja tajna broń w walce z boczkami. Dodaję go do zup, sosów i marynat

„Dziki kardamon” to galgant chiński, znany również jako alpinia lekarska. Roślina ta należy do rodziny imbirowatych. Pochodzi z terenów Azji Południowo-Wschodniej. Jest ceniona nie tylko ze względu na walory smakowe, ale przede wszystkim wiele prozdrowotnych właściwości. Zobacz, co dokładnie potrafi i jak wykorzystać alpinę lekarską w swojej kuchni.

Jak „dziki kardamon” wspomaga odchudzanie?

Galgant wspiera pracę układu pokarmowego. Pobudza perystaltykę jelit, a w rezultacie przyspiesza przemianę materii. Reguluje też wydzielanie soków trawiennych. Amerykańscy naukowcy przekonują, że galangina zawarta w alpinii lekarskiej może odegrać bardzo ważną rolę w zapobieganiu otyłości poprzez hamowanie aktywności lipazy trzustkowej, a co za tym idzie ograniczenie wchłaniania tłuszczu z trawionych pokarmów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że „dziki kardamon” stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Tymczasem to „skoki” poziomu cukru w organizmie bardzo często odpowiadają za napady głodu oraz podjadanie między posiłkami. Włączenie galgantu do diety ułatwia więc kontrolowanie masy ciała i hamuje nadmierny apetyt. W dodatku galgant niweluje dolegliwości gastryczne. Działa rozkurczowo i przeciwwymiotnie. Łagodzi bóle brzucha, wzdęcia, nudności oraz biegunki. Bywa wykorzystywany jako środek niwelujący objawy choroby lokomocyjnej.

Jakie jeszcze właściwości ma galgant?

„Dziki kardamon” wpływa pozytywnie nie tylko na układ pokarmowy. Oddziałuje na cały organizm. Wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Ma w swoim składzie polifenole, które neutralizują szkodliwą aktywność wolnych rodników. Zmniejszają stany zapalne, zapobiegają uszkodzeniom komórek, wzmacniają odporność i chronią przed drobnoustrojami oraz wieloma chorobami, między innymi miażdżycą, udarem mózgu, zawałem serca czy cukrzycą typu drugiego.

Zastosowanie alpinii lekarskiej w kuchni

Galgant świetnie sprawdza się jako przyprawa. Można go dodawać do zup, sosów, marynat czy gulaszów. Doskonale pasuje zarówno do dań mięsnych, jak i warzywnych czy rybnych. Doprawia się nim zwłaszcza potrawy ciężkostrawne, by usprawnić przemianę materii i zapobiec dolegliwościom ze strony przewodu pokarmowego. Alpinia lekarska wspaniale współgra między innymi z imbirem czy curry. „Dziki kardamon” można kupić w sklepach ze zdrową żywnością. Występuje głównie w formie zmielonej. Jego cena nie przekracza zwykle 15 złotych za opakowanie 50 g.

