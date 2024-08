Dietetyczka zdradziła mi świetny patent na tzatziki. Ten sos jest smaczniejszy i zdrowszy niż klasyk

Sos tzatziki to jeden z najpopularniejszych dodatków do warzyw, wędlin i potraw z grilla. Zresztą nie bez powodu. Dip jest smaczny, a jednocześnie dietetyczny. Można go jednak jeszcze bardziej „odchudzić”. Znajoma dietetyczka pokazała mi, jak to zrobić. Jej patent zasługuje na medal.

Tradycyjny sos tzatziki powstaje na bazie jogurtu greckiego. Produkt ten ma w swoim składzie wiele cennych składników odżywczych, które wspomagają prawidłową pracę organizmu. Zawiera też jednak spore ilości tłuszczów nasyconych. Nadmiar tych związków w diecie może natomiast sprzyjać przybieraniu na wadze i prowadzić do rozwoju wielu problemów zdrowotnych. Dlatego osoby, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów powinny pomyśleć o włączeniu do swojego jadłospisu „odchudzonych” tzatzików. Smakują lepiej niż te klasyczne. Poza tym dostarczają znacznie mniej tłuszczu. Poza tym ich przygotowanie nie wymaga dużego nakładu pracy. Uwiniesz się ze wszystkim w 5 minut. Jak zrobić „odchudzone” tzatziki? Wystarczy dokonać drobnej modyfikacji w klasycznym przepisie na ten popularny przysmak i zamienić jogurt typu greckiego na skyr, który nie zawiera tłuszczu. Ma za to w swoim składzie sporo łatwo przyswajalnego białka (znacznie więcej niż klasyczny składnik sosu tzatziki). Warto przypomnieć, że odgrywa ono bardzo ważną rolę w procesie odchudzania. Przyspiesza przemianę materii oraz usuwanie toksyn z organizmu. Jednocześnie redukuje uczucie głodu i hamuje nadmierny apetyt. Tym samym zmniejsza ryzyko sięgania po przekąski między posiłkami, na przykład chipsy, ciasteczka, batony itp. Przepis: Sos tzatziki w wersji fit To świetny zamiennik tradycyjnego dipu na bazie jogurtu greckiego. Jest zdrowszy i smaczniejszy. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 10 Składniki 150 g skyru

1 zielony ogórek

kilka gałązek kopru

2 łyżki śmietany

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj ogórek i zetrzyj na tarce. Odciśnij go z nadmiaru wody. Umyj i posiekaj koperek. Robienie sosuPołącz wszystkie składniki w misce i dokładnie wymieszaj. Dopraw całość solą i pieprzem do smaku. Zdrowsze zamienniki popularnych produktów Odchudzanie nie powinno wiązać się z restrykcyjnym ograniczaniem kalorii ani odmawianiem sobie przyjemności. Często kilka drobnych zmian w sposobie odżywiania może przynieść bardzo dobre efekty. Warto wprowadzić do jadłospisu zdrowsze zamienniki używanych na co dzień produktów. Śmietanę może z powodzeniem zastąpić jogurt naturalny, a gotowe mieszanki przypraw – miks ususzonych ziół. Dobrze jest też zrezygnować z kupowania słonych, wysoce przetworzonych przegryzek. W roli przekąsek lepiej sprawdzą się suszone owoce, chipsy z jarmużu albo innych warzyw. Trzeba przy tym pamiętać o wypijaniu odpowiedniej ilości płynów (minimum 2,5 litra w ciągu doby), a także aktywności fizycznej. Czytaj też:

