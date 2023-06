Jogurt naturalny „zadba” o twój przewód pokarmowy. Poznaj przepis na na pyszny sos tzatziki

Dieta mieszkańców w rejonie basenu Morza Śródziemnego jest niezmienna od pokoleń. To ona odpowiada za długowieczność i wyjątkowe zdrowie mieszkańców tego regionu, szczególnie Greków. Badania wykazują, że Grecy umierają aż o 90 proc. rzadziej z powodu choroby niedokrwiennej serca niż Amerykanie i 70 proc. rzadziej niż inni Europejczycy. Znacznie rzadziej cierpią też na dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Zawdzięczają to regularnemu spożywaniu serów i jogurtów bogatych w probiotyki.

Na czym polega prozdrowotne działanie jogurtu naturalnego?

Jogurt naturalny zawiera łatwo przyswajalne białko (4,0 g w 100 g), węglowodany (6,2 g w 100 g) oraz tłuszcz (ok. 2 g w 100 g, w zależności od typu jogurtu). Znajdziemy w nim również wapń, sód, fosfor i potas oraz witaminy: A, D oraz z grupy B. Zawarte w nim bakterie kwasu mlekowego korzystnie wpływają na mikroflorę jelit. Chronią organizm przed przenikaniem patogenów do organizmu, dzięki czemu rzadziej dochodzi do reakcji zapalnych, które uznawane są za przyczynę wielu schorzeń, w tym insulinooporności.

Badania wskazują również, że spożywanie produktów bogatych w probiotyki reguluje gospodarkę węglowodanową i lipidową organizmu i nie dopuszcza do odkładania się zbędnych kilogramów, co prowadzi do otyłości. Korzystnie wpływa na pracę jelit i żołądka niwelując biegunki, zaparcia, wzdęcia oraz niestrawność. Wzmacnia system immunologiczny organizmu i pomaga zwalczyć alergię. Ułatwia też wchłanianie żelaza i obniża poziomu cholesterolu.

Jogurt naturalny w kuchni

Jogurt naturalny jest zalecaną przez dietetyków przekąską, która szybko zaspokaja głód. Zalecany jest jako dodatek do płatków owsianych, ryżu oraz innych potraw śniadaniowych. W letnie dni doskonale smakują zupy przygotowane na bazie jogurtu – typu chłodniki. Można dodawać go również do ciast, placków czy racuchów, ale też wykorzystać do przygotowania sosów i dipów. Jednym z najsmaczniejszych, którego rodowód wywodzi się z Grecji, jest sos tzatziki, przygotowywany na bazie jogurtu naturalnego, z dodatkiem świeżych ogórków i czosnku. Doskonale smakuje do mięs czy ryby.

Wypróbuj przepis na sos tzatziki

Przepis: Sos tzatziki Łatwo go przygotować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Składniki jogurt naturalny lub typu greckiego 280 ml

1 ogórek zielony (180g)

3 ząbki czosnku

świeży koperek (ok. 2 łyzeczki)

sól, pieprz, tymianek Sposób przygotowania Przygotuj warzywaCzosnek zetrzyj na tarce na małych oczkach. Koperek drobno posiekaj. Ogórek opłucz, osusz i obierz. Następnie przekrój go na pół i pozbądź się gniazda nasiennego. Ogórek zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Odcedź go z nadmiaru wody. Połącz składnikiStarty ogórek umieść w misce. Dodaj jogurt naturalny lub grecki, posiekany koperek, 1 łyżeczkę tymianku oraz sól i pieprz do smaku. Całość wymieszaj. Podawaj schłodzonySos odstaw do lodówki na kilka godzin.

Czytaj też:

Ten napój oczyści jelita w jeden dzień. Wypróbuj jednodniową dietę oczyszczającąCzytaj też:

Chłodnik to idealna zupa na upały. Ma niewiele kalorii, dostarcza witamin oraz minerałów