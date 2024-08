Dietetyk radzi, jak ograniczyć podjadanie. Jedna ze wskazówek cię zaskoczy

Jak ograniczyć słodycze i podjadanie między posiłkami? Na to pytanie odpowiada dietetyk kliniczny Kamila Zarówna w jednym z postów opublikowanych w mediach społecznościowych. To proste, a zarazem skuteczne sposoby, które znacznie ułatwiają zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Możesz bez trudu zastosować je u siebie w domu. Bez wydawania pieniędzy na żadne suplementy czy prearaty farmakologiczne.

Jak pohamować apetyt na słodycze?

Przyjmij zasadę, że słodycze lub inne przekąski dopiero po obiedzie czy śniadaniu. Jedzenie słodkości lub innych przekąsek na „pusty żołądek” sprawia, że automatycznie przyswajamy większą liczbę kalorii. Ważne, by posiłek, o którym mowa był pełnowartościowy i dobrze zbilansowany. Powinien zawierać nie tylko węglowodany, ale również białka i zdrowe tłuszcze. Nie należy zapominać o błonniku. To włókno pokarmowe, które odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Reguluje perystaltykę jelit i rytm wypróżnień. Zapobiega wzdęciom, zaparciom oraz innym dolegliwościom gastronomicznym. Wzmaga produkcję soków żołądkowych i przyspiesza przemianę materii. Jednocześnie przedłuża uczucie sytości po posiłku. Można go znaleźć między innymi w pełnoziarnistych makaronach, siemieniu lnianym, płatkach owsianych czy suszonych owocach.

Sięgaj po jednosztukowe przekąski. Jeśli otworzysz paczkę ciasteczek czy tabliczkę czekolady, trudniej będzie ci się powstrzymać przed zjedzeniem całej paczki. Wybór jednostkowych produktów pozwoli zmniejszyć to ryzyko. Przed zjedzeniem danej przekąski, na przykład batonika, włóż ją do zamrażarki na kilka bądź kilkanaście minut. Zjedzenie zamrożonego smakołyku nie jest łatwe ani przyjemne. Czas potrzebny na jego rozmnożenie wykorzystaj, by zastanowić, się czy kolejna porcja jedzenia jest tym, czego rzeczywiście potrzebujesz. Bardzo często mylimy uczucie głodu z pragnieniem. Pomocne w walce z nadmiernym apetytem może więc okazać się wypicie szklanki wody.

Przeprowadzone badania dowodzą, że miętowy smak ogranicza apetyt na słodycze. Dlatego, jeśli czujesz, że nachodzi cię ochota na coś słodkiego, po prostu umyj zęby. W tym przypadku zadziała też pewien mechanizm psychologiczny związany z upomnieniami słyszanymi w dzieciństwie („nie jedz po myciu zębów”). Dzięki niemu będziesz podświadomie unikać słodyczy i przekąsek.

Co jeszcze może pomóc w uniknięciu podjadania?

W pohamowaniu apetytu na słodycze i inne przekąski pomóc może również uważne jedzenie. Skupienie całej swojej uwagi na każdym spożywanym kęsie.

Weź swój ulubiony słodycz i podziel go na kilka kawałków, na przykład weź batonika i pokrój go na sześć części. Każdą z nich staraj się maksymalnie delektować. Niech rozpływa się w twoich ustach. Chodzi o to, żeby wzmocnić satysfakcję ze spożywania przekąski. To spowoduje, że będziesz mieć mniejszą ochotę na dalsze podjadanie – radzi dietetyk kliniczny Kamila Zarówna.

Ważna jest również atmosfera, w jakiej jemy posiłki. Warto – jak podkreśla ekspertka – odizolować się od wszelkich rozpraszaczy (wyłączyć komputer, telefon i telewizor). Dobrze jest patrzeć na spożywane jedzenie, słuchać każdego chrupnięcia i czuć w ustach każdy kęs. Dokładnie go przegryzać. Dzięki temu wzmacniamy bodziec docierający do mózgu. Udowodniono, że jedzenie podczas oglądania telewizji, korzystania z komputera bądź innych sprzętów codziennego użytku sprzyja przyjmowaniu większej liczby kalorii.

Czytaj też:

Ile przekąsek i słodyczy w tygodniu nie zaszkodzi? Nowa rekomendacjaCzytaj też:

Włączyłam te nasionka do diety i pozbyłam się nadwagi. Zobacz, jak stosować babkę płesznik, by schudnąć