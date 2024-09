Ten owoc rozprawi się ze złym cholesterolem. Dodawaj go do owsianek i sałatek

Aronia to niezwykle cenny owoc, choć przez Polaków niedoceniany. Jedzony regularnie, może stanowić naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Wprowadzenie go do jadłospisu jest banalne.

Aronia to niepozornie wyglądający owoc, który zawiera mnóstwo cennych witamin i minerałów. Bywa z tego względu wręcz nazywany „czarnym diamentem wśród owoców”. Warto przyjrzeć się mu bliżej i włączyć do codziennego jadłospisu np. w postaci suszonej aronii. Jedną z korzyści będzie obniżenie poziomu cholesterolu. Aronia pomoże na zbyt wysoki cholesterol Drobne jagody o cierpkim smaku są szczególnie korzystne dla układu krwionośnego. Dzieje się tak za sprawą zawartych w nich flawonoidów. Szczególnie cenne są tu, odpowiadające też za intensywną fioletową barwę aronii, antocyjany. Związki te przyczyniają się do obniżania tzw. złego cholesterolu, przeciwdziałając chorobom układu krążenia. Ponadto aronia wykazuje właściwości przeciwzapalne, które wspierają zdrowie naczyń krwionośnych, m.in. zwiększając ich elastyczność. W ten sposób przeciwdziała tworzeniu się skrzepów oraz zatorów. Z kolei działanie rozkurczowe owocu pomaga w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi. Regularne jedzenie aronii będzie zatem nieocenione, jeśli borykamy się z którąkolwiek z przypadłości powiązanych z układem krążenia. Ja sięgam po wersję suszoną tych owoców. Jakie są zalety aronii suszonej? Proces suszenia aronii prowadzi do nieznacznej utraty składników odżywczych. Antocyjany są stosunkowo odporne na wysokie temperatury, jakich suszenie wymaga, więc w takiej aronii wciąż będą obecne w dużych dawkach. Jagody co prawda są nieco cierpkie i lekko gorzkie, ale wyczuwalna jest w nich też pewna słodycz, która moim zdaniem idealnie pasuje do owsianek i sałatek. Aronie suszoną kupuję w sklepie ze zdrową żywnością, więc mam pewność, że nie jest siarkowana i zawiera to, czego w niej szukam. Możesz też zaopatrzyć się w inne wyroby z tego owocu. Soki czy dżemy też będą smaczne, a jeśli masz dostęp do świeżych owoców, z łatwością przygotowujesz je w domu. Czytaj też:

