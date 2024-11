Dietetyk wskazuje, ile nasion chia jeść, by schudnąć. Polacy popełniają podstawowy błąd

Nasiona chia to potoczna nazwa szałwii hiszpańskiej. Zalicza się ją do grona superfoods. Mianem tym określa się żywność, która ma wyjątkowe walory odżywcze i wspomaga działanie organizmu. Właściwości tych niepozornych ziarenek doceniano już w starożytności. Wykorzystywano je do leczenia infekcji, chorób oczu, a także schorzeń układu oddechowego. Dziś sięgają po nie głównie osoby, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Ile nasion chia włączyć do jadłospisu, by schudnąć? Odpowiedź na to pytanie jest mniej oczywista niż się wydaje. Wątpliwości rozwiewa ekspertka dr Angelika Kargulewicz.

Odchudzające właściwości nasion chia

Nasiona chia zawierają błonnik. Usprawniają funkcjonowanie układu pokarmowego i perystaltykę jelit. Jednocześnie przedłużają uczucie sytości. Innymi słowy, ich spożycie hamuje głód i zmniejsza ilość przyjmowanych kalorii. Zapobiega też podjadaniu. W efekcie ułatwia kontrolowanie masy ciała i zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Należy jednak zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię – szałwia hiszpańska nie jest żadną magiczną różdżką, która sprawi, że z dnia na dzień pozbędziemy się tłuszczu z brzucha czy innych części ciała. By uzyskać wymarzoną sylwetkę, należy też zadbać o odpowiednią ilość snu i regularną aktywność fizyczną. Wiele osób o tym zapomina i – dążąc do uzyskania szybkich efektów – włącza do codziennej diety spore ilości nasion chia. To błąd!

Doktor Angelika Kargulewicz przypomina, że optymalna dzienna dawka nasion chia to około 10 gramów (czyli jedna łyżka),a co za dużo, to niezdrowo. Trzeba pamiętać, że nadmiar błonnika w diecie może ma negatywne konsekwencje zdrowotne i nierzadko przynosi efekty inne od oczekiwanych. Podrażnia układ pokarmowy i wywołuje wiele przykrych dolegliwości, takich jak na przykład biegunki, mdłości, wzdęcia czy bóle brzucha. Utrudnia też trawienie i wchłanianie składników odżywczych oraz mikroelementów z pokarmu.

Jakie inne właściwości mają nasiona chia?

Nasiona chia spożywane w umiarkowanych ilościach nie tylko sprzyjają odchudzaniu, ale też spowalniają procesy starzenia, redukują stany zapalne tkanek i zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze czy udar mózgu. Obniżają poziom „złego cholesterolu” i stężenie glukozy we krwi. Wzmacniają odporność i wspomagają organizm w walce z infekcjami. Działają przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie.

Czytaj też:

Znany dietetyk poleca trzy „gotowce” z Żabki. Przydają się, gdy nie ma czasu na gotowanieCzytaj też:

Ta zupa to tani i naturalny antybiotyk w płynie. To u mnie obowiązkowy obiad tej jesieni