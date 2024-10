Znany dietetyk poleca trzy „gotowce” z Żabki. Przydają się, gdy nie ma czasu na gotowanie

„Gotowce” dostępne w sklepach nie budzą zbyt pozytywnych skojarzeń. Przywodzą na myśl wyroby niskiej jakości, które zawierają mnóstwo konserwantów i innych zbędnych dodatków. Okazuje się jednak, że nie wszystkie produkty tego typu można włożyć do jednego worka z napisem „samo zło”. Udowadnia to znany ekspert dr Michał Wrzosek. Dietetyk od czasu do czasu sam zaopatruje się w „gotowce”. W jednym ze swoich ostatnich nagrań wskazał, po jakie produkty sięga, gdy robi zakupy w Żabce. Sprawdź, co warto wybrać i dlaczego.

Jakie „gotowce” warto kupić w Żabce?

Dietetyk Michał Wrzosek poleca zupę krem z pomidorów z bazylią i oregano. Wystarczy dorzucić do niego tofu lub fetę, by stworzyć pełnowartościowy oraz dobrze zbilansowany posiłek. To danie, jak wskazuje ekspert, jest źródłem wielu cennych mikroelementów oraz składników odżywczych. Zawiera między innymi likopen, czyli naturalny antyoksydant. Związek ten spowalnia procesy starzenia, wzmacnia odporność, redukuje stany zapalne i chroni komórki przed uszkodzeniem. Przeprowadzone badania wskazują, że może on odegrać istotną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych i zmniejszyć ryzyko wystąpienia białaczki, raka płuc, raka prostat czy raka jelita grubego.

Drugim gotowym daniem, jakie poleca specjalista jest filet z kurczaka z warzywami i purée. „Na pierwszym miejscu w składzie ma buraki. [Dostarcza – przyp. red.] 312 kcal i aż 27 gramów białka. Wystarczy podgrzać go w mikrofali, co przypominam jest bezpieczne” – wyjaśnia ekspert. Trzecim przysmakiem, po który chętnie sięga dietetyk, jest opcja na zimno, czyli sałatka z kurczakiem, makaronem, szpinakiem i fasolką edamame. Łącznie to 380 kalorii, ale z sosu zawsze można zrezygnować.

Co mówi dietetyk o gotowych daniach w diecie?

Jednocześnie dr Michał Wrzosek zwraca uwagę na jedną bardzo istotną kwestię – gotowe dania dostępne w sklepach są dobrą opcją, gdy nie mamy zbyt wiele czasu na gotowanie, a chcemy szybko zrobić obiad. Tego typu produkty nie powinny jednak zbyt często gościć w naszym jadłospisie. Nie mogą stanowić podstawy diety. Jej bazą powinny być świeże warzywa i owoce.

Czytaj też:

Kilogramy dobrego masła za darmo w Biedronce. Sprawdź, jak je zdobyć i zaoszczędzićCzytaj też:

W tych sklepach Polacy wydają najwięcej pieniędzy. 20 gigantów