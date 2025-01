Koktajl o smaku chałwy pomoże ci zgubić kilogramy. Ja mogłabym go pić codziennie

Owocowe i warzywne koktajle to świetny sposób na wspieranie procesu odchudzania, ponieważ są niskokaloryczne, a jednocześnie bogate w błonnik, witaminy i minerały. Koktajle na bazie szpinaku, jarmużu lub selera naciowego w połączeniu z owocami, takimi jak jabłka, kiwi czy cytrusy, pomagają też oczyścić organizm z toksyn i przyspieszają metabolizm. Dodatek białka w postaci jogurtu naturalnego czy mleka roślinnego sprawia, że koktajl syci na dłużej i zapobiega podjadaniu. I choć takie klasyczne koktajle są naprawdę smaczne, to ja odkryłam coś znacznie lepszego – koktajl o smaku chałwy, który jest przepyszny.

Jak zrobić koktajl odchudzający o smaku chałwy?

Koktajl odchudzający o smaku chałwy to wyjątkowa propozycja dla osób, które chcą połączyć przyjemność picia napoju z właściwościami pomagającymi w walce z nadprogramowymi kilogramami. Śmiało może on zastąpić deser lub inne kaloryczne przekąski, ponieważ smakuje naprawdę świetnie.

Przepis: Koktajl o smaku chałwy To koktajl, dzięki któremu odchudzanie stanie się znacznie przyjemniejsze. Koniecznie spróbuj go zrobić Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 579 Składniki 30 g tahini

1 banan

250 ml mleka roślinnego

4 sztuki daktyli

1 łyżeczka wanilii Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw obierzcie banana ze skórki i pokrójcie je na mniejsze części. Pokrójcie także daktyle. Mieszanie składnikówWszystkie składniki umieśćcie w kielichu blendera i miksujcie do czasu uzyskania jednolitej, gładkiej masy.

Pamiętaj jednak, że samo picie tego koktajlu nie spowoduje, że kilogramy zaczną magicznej znikać. Trzeba też zadbać o odpowiednie odżywianie, a także systematyczną aktywność fizyczną.

Dlaczego „koktajl chałwowy” pomaga schudnąć?

Pasta tahini jest bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego oraz usprawnia perystaltykę jelit. Dzięki temu proces spalania kalorii przebiega szybciej. Dodatkowo błonnik zapewnia długotrwałe uczucie sytości, ograniczając ochotę na słodkie i niezdrowe przekąski oraz minimalizując podjadanie między posiłkami. Również daktyle, mimo swojej słodyczy i wysokiej zawartości naturalnych cukrów, mogą wspierać proces odchudzania. Są bogate w błonnik, który wspomaga trawienie, reguluje poziom cukru we krwi i zapewnia uczucie sytości na dłużej, co pomaga unikać podjadania. Ponadto zawierają naturalne antyoksydanty i minerały, takie jak potas i magnez, które wspierają metabolizm. Z kolei cynamon wspomaga proces odchudzania, ponieważ przyspiesza metabolizm i pomaga regulować poziom cukru we krwi, ograniczając napady głodu. Dodatkowo jego termogeniczne właściwości sprzyjają spalaniu kalorii.

Czytaj też:

Wielu Polaków popełnia ten błąd i tyje na potęgę. To dlatego możesz przybierać na wadzeCzytaj też:

To śniadanie to mój dietetyczny hit. Świetnie smakuje i pomaga schudnąć bez uczucia głodu