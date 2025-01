Polacy rzadko jedzą ten owoc, a to błąd. Chroni serce, wspiera odchudzanie i obniża poziom cukru

Najczęściej wybieramy popularne owoce, takie jak jabłka, gruszki, banany czy pomarańcze, ponieważ są łatwo dostępne i dobrze nam znane. To zrozumiałe, ale warto czasem sięgnąć po te mniej popularne, które również są bardzo smaczne i mają wiele właściwości zdrowotnych. Może być to też świetny sposób na urozmaicenie naszej diety i codziennych posiłków, dlatego warto od czasu do czasu dać szansę tym owocowym „perełkom”. Jedną z nich jest morwa biała, którą można jeść na surowo, ale też w formie suszonej. Śmiało nadaje się także do przygotowania powideł lub naparów.

Ten niepozorny owoc pomaga na serce

Morwa biała ma wiele właściwości, które naprawdę pozytywnie wpływają na nasz organizm. Jedną z nich jest korzystne działanie na profil lipidowy, a przez to również na układ sercowo-naczyniowy. W konsekwencji jedzenie tych owoców zmniejsza między innymi ryzyko wystąpienia takich chorób jak miażdżyca czy choroba wieńcowa. Co więcej, dzięki wysokiej zawartości witaminy C i witaminy E, owoce te chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki. Dodatkowo spożywanie morwy może również wspomagać regulację poziomu cukru we krwi, co jest istotne dla utrzymania zdrowego serca.

Dlaczego jeszcze warto jeść owoce morwy?

Jedzenie owoców morwy działa także właśnie przeciwcukrzycowo – pomaga obniżyć poziom cukru we krwi (jednak osoby, które przyjmują leki na cukrzycę, powinny najpierw skonsultować się z lekarzem). Regulowanie cukru we krwi ogranicza nagłe skoki glukozy i zmniejsza uczucie głodu, a to z kolei jest pomocne podczas procesu odchudzania. Morwa ma także właściwości, które wpływają na obniżenie apetytu (jest to związane z oddziaływaniem substancji czynnych na hormon koncentrujący melaninę). Trzeba jednak pamiętać, że taka przekąska nie zastąpi odpowiedniej diety i aktywności fizycznej. Te owoce mają także działanie przeciwzapalne, a także wzmacniają odporność. Dodatkowo substancje w nich zawarte poprawiają też funkcje poznawcze.

