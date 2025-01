To najlepszy koktajl na odchudzanie. Zrób go z 3 tanich składników i pij regularnie

Różne napoje mogą wspomagać proces redukcji masy ciała między innymi poprzez przyspieszenie metabolizmu, poprawę trawienia czy zmniejszenie apetytu. Często sięgamy w tym celu na przykład po zieloną herbatę, która zawiera katechiny wspierające spalanie tłuszczu. Z kolei woda z cytryną i imbirem pobudza układ trawienny. Dobrym pomysłem jest też picie różnego rodzaju koktajli z owoców i warzyw, ponieważ zawierają one błonnik, który sprawia, że czujemy się dłużej syci.

Dietetyczny koktajl z 3 składników na odchudzanie

Koktajl na odchudzanie z kefiru, płatków owsianych i suszonych śliwek to prosty i zdrowy sposób na wsparcie procesu odchudzania oraz poprawę trawienia.

Przepis: Koktajl odchudzający z suszonymi śliwkami Ten koktajl pomoże w walce z nadprogramowymi kilogramami. Potrzebujecie tylko trzech składników Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 384 Składniki 250 ml kefiru

3 łyżki płatków owsianych

4 suszone śliwki Sposób przygotowania Przygotowanie śliwekNajpierw zalejcie suszone śliwki niewielką ilością wrzątku, a następnie odstawcie na około 10 minut, by nasiąkły wodą. Mieszanie składnikówKefir zmieszajcie z odcedzonymi śliwkami, płatkami owsianymi i kefirem. Całość zblendujcie na gładką masę.

Kefir dostarcza probiotyków, które wspierają florę bakteryjną jelit, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego metabolizmu. Płatki owsiane to bogate źródło błonnika pokarmowego, który z kolei zapewnia uczucie sytości i reguluje pracę jelit. Suszone śliwki natomiast działają lekko przeczyszczająco, pomagając oczyścić organizm z toksyn i wspierając regularność wypróżnień. Systematyczne spożywanie tego koktajlu może nie tylko wspomóc odchudzanie, ale także poprawić samopoczucie i dodać energii. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że żaden napój sam w sobie nie zastąpi zdrowej diety i regularnej aktywności fizycznej.

Jakie dodatki do koktajlu pomogą szybciej schudnąć?

Różne dodatki do koktajli odchudzających także mogą wspomóc utratę wagi. Nasiona chia są bogate w błonnik, który pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej, a także zawierają zdrowe tłuszcze wspierające przemianę materii. Imbir przyspiesza metabolizm i pomaga spalać tłuszcz, a także wspomaga trawienie. Zielona herbata w proszku, czyli matcha, zawiera antyoksydanty i katechiny, które wspierają spalanie kalorii. Z kolei cynamon reguluje poziom cukru we krwi, przez co zmniejsza się ochota na kaloryczne przekąski. Wartościowym dodatkiem jest także awokado – choć jest kaloryczne, to zawiera zdrowe tłuszcze, które pomagają lepiej kontrolować apetyt i poprawiają wchłanianie składników odżywczych.

