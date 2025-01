Ten zielony koktajl to patent mojej przyjaciółki na „figurę modelki”. Pij go, a boczki znikną

Koktajle warzywne i owocowe to prawdziwa bomba witaminowa. Ich regularne picie może znacząco poprawić nasze samopoczucie, ale też pozytywnie wpłynąć na zdrowie. Dzięki wysokiej zawartości błonnika wspierają trawienie i pomagają oczyszczać organizm z toksyn. Są doskonałym źródłem antyoksydantów, które wzmacniają odporność i chronią komórki przed działaniem wolnych rodników, opóźniając procesy starzenia. Picie takich koktajli dostarcza także niezbędnych minerałów i witamin. Co więcej, jest to świetny pomysł na pyszne i pożywne śniadanie lub przekąskę w ciągu dnia.

Zielony koktajl pomoże w odchudzaniu

Regularne picie zielonego koktajlu ze szpinakiem i awokado może pomóc ci pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Szpinak dostarcza dużej ilości błonnika, który reguluje trawienie i daje uczucie sytości na dłużej. Awokado, choć bogate w zdrowe tłuszcze, wspiera metabolizm i pomaga kontrolować apetyt. Taki koktajl jest niskokaloryczny, a jednocześnie pełen witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, które wspierają ogólną kondycję organizmu. Dodatkiem, który także wspomaga proces odchudzania, jest także siemię lniane. Ono również jest bogate w błonnik pokarmowy, ale też kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają metabolizm i pomagają w redukcji tkanki tłuszczowej.

Przepis: Zielone smoothie na odchudzanie Ten koktajl jest nie tylko obłędnie smaczny, ale też pomoże ci uzyskać wymarzona figurę Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 193 Składniki pół dojrzałego awokado

1 łyżka siemienia lnianego

1 szklanka wody

łyżka soku z cytryny

100 g szpinaku

pół banana Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw obierzcie awokado oraz banana. Opłuczcie szpinak i wyciśnijcie sok z połowy cytryny. Mieszanie składnikówWszystkie składniki wrzućcie do kielicha blendera i zblendujcie. Róbcie to do momentu, aż całość będzie mieć aksamitną konsystencję.

Dalszego jeszcze warto pić ten zielony koktajl?

Koktajl ze szpinakiem, awokado, bananem i siemieniem lnianym to prawdziwa bomba odżywcza, która wspiera cały nasz organizm. Szpinak dostarcza żelaza, witaminy C i przeciwutleniaczy, co przekłada się między innymi na lepszą odporność. Awokado to źródło zdrowych tłuszczów, które korzystnie wpływają na zdrowie serca, kondycję skóry i funkcjonowanie mózgu. Banan z kolei dostarcza potasu, co wspiera regenerację mięśni i dodaje energii, zwłaszcza po wysiłku fizycznym. Siemię lniane jest bogate w lignany oraz kwasy omega-3, które działają przeciwzapalnie. Regularne picie takiego koktajlu, to prosty sposób na dostarczenie organizmowi kluczowych składników odżywczych.

Czytaj też:

To dla mnie najprostszy deser na świecie. Świetnie smakuje, a w dodatku pomaga schudnąćCzytaj też:

To najgorsze diety, a stosują je tysiące Polaków. Dietetyk o jednej z nich: przeraża mnie