To dla mnie najprostszy deser na świecie. Świetnie smakuje, a w dodatku pomaga schudnąć

Sekretnym składnikiem tego przysmaku są nasiona chia (szałwii hiszpańskiej). Te ziarenka, choć niewielkie, kryją w sobie ogromny potencjał i mnóstwo prozdrowotnych właściwości. Są źródłem antyoksydantów. Związki te odgrywają bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wzmacniają odporność, łagodzą stany zapalne, zapobiegają uszkodzeniom komórek i spowalniają procesy starzenia. Poprawiają stan włosów, skóry i paznokci. Co więcej, obniżają stężenie „złego cholesterolu” we krwi. W efekcie chronią przed wieloma chorobami układu krążenia, między innymi miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, zawałem serca czy udarem mózgu. Dlatego warto jak najczęściej włączać je do diety.

Jak zrobić odchudzający deser z nasionami chia?

Ja przygotowuję ten deser w najprostszej możliwej wersji. Biorę nasiona chia, zalewam mlekiem i wstawiam do lodówki na minimum dwie godziny. Gdy napęcznieją i utworzą żelową konsystencję, mieszam je ze skyrem lub jogurtem naturalnym typu greckiego. Tyle w zupełności wystarczy mi do kulinarnego szczęścia. Oczywiście wy możecie wzbogacić swój przysmak o inne składniki, na przykład miód, migdały, orzechy włoskie, wanilię, naturalne kakao, wiórki kokosowe, płatki owsiane czy kawałki gorzkiej czekolady. Dobrze sprawdzą się też mrożone lub sezonowe owoce (banany, maliny, borówki amerykańskie, jabłka, gruszki, mandarynki, pomarańcze etc.).

Przepis: Deser z nasionami chia Przysmak świetnie smakuje, syci na długo, a jednocześnie usprawnia trawienie i dostarcza wielu wartości odżywczych. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 2 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 308 w każdej porcji Składniki 200 g jogurtu naturalnego (na przykład skyru)

15 g nasion chia Dodatkowo: 150 ml mleka do namoczenia nasion chia Opcjonalnie: inne składniki (miód, owoce, wiórki kokosowe, kawałki gorzkiej czekolady etc.) Sposób przygotowania Moczenie nasion chiaZalejcie nasiona chia mlekiem i odstawcie na 2 godziny do lodówki. Możecie też użyć wody lub napoju roślinnego. Łączenie składnikówWymieszajcie jogurt z nasionami chia. Wykańczanie deseruDodajcie do deseru również inne składniki i udekoruj go wedle uznania (opcjonalnie).

Porada: Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością nasion chia w diecie (bezpieczna maksymalna dawka to 15 g na dobę). Spożywanie zbyt dużych ilości błonnika może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego i wywołać nieprzyjemne dolegliwości gastryczne, a także utrudnić trawienie.

Jak deser z nasionami chia wspomaga odchudzanie?

Jogurt z nasionami chia to doskonały „duet odchudzający”. Dostarcza organizmowi dużej ilości łatwo przyswajalnego białka i błonnika. Te dwa składniki wspierają pracę układu pokarmowego. Przedłużają uczucie sytości, a w konsekwencji zapobiegają podjadaniu między posiłkami i pomagają w uporaniu się z nagłymi napadami głodu. Jednocześnie usprawniają perystaltykę jelit, dzięki czemu przyspieszają trawienie. Zmniejszają też ryzyko wzdęć, zaparć i innych dolegliwości gastrycznych. Nie obciążają przy tym żołądka.

