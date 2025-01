Dzięki tym wskazówkom dietetyka przestałam jeść słodycze. To prostsze, niż ci się wydaje 

Jedzenie słodyczy to dla wielu z nas prawdziwa przyjemność, która poprawia nastrój. Potrafi to sprawić, że czujemy się lepiej nawet wtedy, gdy mamy gorszy dzień. Często sięgamy po słodkości też jako szybką i wygodną przekąskę. Czasem z kolei traktujemy je jako nagrodę za dobrze wykonaną pracę lub pokonanie trudności. Choć wiemy, że warto zachować umiar, trudno oprzeć się chwili słodkiego zapomnienia, które daje czekolada, ciasteczko czy kawałek tortu.

Co zrobić, żeby przestać jeść słodycze? Rady dietetyka

Znany dietetyk, Michał Wrzosek podzielił się swoim sposobem na to, jak przestać jeść słodycze. Na wstępie jednak wytłumaczył, że jeżeli ktoś nie wyobraża sobie życia na przykład bez ulubionej czekolady, to różnego rodzaju „zakazy” mogą okazać się nieskuteczne. Ekspert podał jednak patent na to, by poradzić sobie z chęcią na ulubione, słodkie przekąski. Specjalista przestrzega przede wszystkim przed zbyt restrykcyjnymi dietami.

Nie głodź się. 1200 kcal to zapotrzebowanie energetyczne dwuletniego dziecka, a nie dorosłej kobiety. Nigdy nie zalecam diety poniżej 1500 kcal. Jeśli spożywasz za mało kalorii, to normalne, że ciągle chce ci się słodkiego, bo organizm szuka energii, której brakuje mu w diecie – przestrzega dietetyk.

Ekspert podał jednak „receptę” na to, co robić, by ograniczyć jedzenie słodyczy.

Dbaj o zbilansowaną dietę, bo niedobór magnezu, białka czy błonnika może zwiększać ochotę na słodkie. Musisz dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. I co najważniejsze – nie musisz całkowicie rezygnować ze słodyczy, żeby schudnąć – wyjaśnił Michał Wrzosek.

Inne sposoby na ograniczenie słodyczy

Aby przestać jeść słodycze, warto zacząć od stopniowego ograniczania ich ilości w diecie, zamiast całkowitego odstawienia od razu. Kluczowe jest znalezienie zdrowych zamienników, takich jak owoce czy orzechy, które mogą zaspokoić ochotę na „coś słodkiego”, jednak nie są istną „bombą kaloryczną”. Ważne jest również unikanie pokus, na przykład kupowanie słodyczy na zapas. Regularne spożywanie zbilansowanych posiłków pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, co z kolei może zmniejszyć napady głodu na słodkie. Warto także pamiętać o piciu odpowiedniej ilości wody, gdyż pragnienie czasami bywa mylone z ochotą na słodkie przekąski.

Czytaj też:

To dla mnie najprostszy deser na świecie. Świetnie smakuje, a w dodatku pomaga schudnąćCzytaj też:

To najgorsze diety, a stosują je tysiące Polaków. Dietetyk o jednej z nich: przeraża mnie