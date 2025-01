Większość Polaków wierzy w te „dietetyczne mądrości”, a to bzdury. Ekspert obala największe mity

Utrata wagi to żmudny i trudny proces. Nic dziwnego, że wiele osób szuka informacji na ten temat w sieci, chcąc ułatwić sobie zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Bezrefleksyjne wcielanie w życie internetowych porad często może przynieść jednak więcej szkody niż pożytku. Trzeba pamiętać, że wokół odchudzania narosło wiele mitów. Spora część z nich jest wciąż mocno zakorzeniona w świadomości społecznej. Z trzema największymi dietetycznymi bzdurami rozprawia się w jednym ze swoich najnowszych materiałów ekspert Michał Wrzosek.

Największe mity dotyczące odchudzania

Specjalista zwraca w swoim wpisie uwagę na kilka bardzo popularnych założeń dietetycznych. Pierwsze dotyczy jedzenia po godzinie osiemnastej. Wiele osób uważa, że spożywanie posiłków czy przekąsek w godzinach popołudniowych bądź wieczornych prowadzi do przybierania na wadze. Takie myślenie to błąd. Godzina spożywania ostatniego posiłku nie ma zbyt dużego znaczenia w procesie odchudzania. Liczy się natomiast liczba przyjętych kalorii w ciągu dnia. „Jeśli chodzisz spać późno kolacja o 22 może być w porządku. Ważne, byś dał organizmowi odpowiednią przerwę na strawienie posiłku” – zauważa Michał Wrzosek.

Drugi mit dietetyczny, jaki obala ekspert odnosi się do glutenu i laktozy. Wbrew temu, co zwykło się powszechnie uważać te dwa składniki nie są wrogami odchudzania. Ich eliminacja z jadłospisu nie pomoże zrzucić nadprogramowych kilogramów. Wręcz przeciwnie – może poważnie zaszkodzić i doprowadzić do powstania niedoborów w organizmie. Dlatego – jeśli nie ma ku temu wyraźnych wskazań medycznych – nie należy eliminować glutenu i laktozy z codziennej diety. Takie rozwiązanie jest natomiast konieczne w przypadku osób z nietolerancją przywołanych składników.

Na koniec mit, który zdaje się być nie do pokonania, a jest zupełnie nieprawdziwy, bo nasz organizm doskonale radzi sobie z trawieniem obu składników naraz, dlatego nie ma potrzeby rozdzielania białka i węglowodanów – podkreśla ekspert.

Jak skutecznie schudnąć?

Nie trzeba być niewolnikiem swojej diety, by schudnąć. Tak naprawdę można jeść praktycznie wszystko. Ważne, by zachować umiar i sięgać po produkty spożywcze wysokiej jakości. Kluczem do skutecznego zrzucania nadprogramowych kilogramów bez efektu jo-jo jest również konsekwencja w działaniu. Nawet niewielkie zmiany w codziennym stylu życia, ale wprowadzane systematycznie, mogą doprowadzić do sukcesu. Warto też pamiętać, że nie istnieje żadna magiczna różdżka, która sprawi, że z dnia na dzień pozbędziemy się oponki.

