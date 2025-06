Dietetyczka podsunęła mi przepis na omlet bez grama cukru. Zrobiłam raz i nie mogę przestać

Omlet to jedno z najpopularniejszych dań, które często gości na naszych stołach – jemy go często na kolację, ale też wiele osób podaje go jako pyszne śniadanie. Jest szybki w przygotowaniu, pożywny i sycący, a przy tym bardzo zdrowy – bogaty w białko i cenne składniki odżywcze. Jego dużą zaletą jest uniwersalność – można go przygotować na wiele sposobów, dodając ulubione warzywa, ser, wędlinę czy zioła, ale również w wersji „na słodko”. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Ja ostatnio zachwyciłam się omletem bananowym.

Jak zrobić pyszny omlet bananowy?

Ostatnio dostałam prosty przepis od znajomej dietetyczki na dość oryginalny omlet – omlet bananowy. Zaskoczył mnie swoim smakiem, ale też tym, że jego przygotowanie jest banalnie proste. To świetna alternatywa dla tradycyjnej kolacji lub śniadania, szczególnie jeśli ma się ochotę na coś słodkiego, ale jednocześnie zdrowego. Taki omlet nie wymaga użycia wielu składników, a dzięki bananowi jest naturalnie słodki i bardzo sycący. Idealnie sprawdzi się jako lekka kolacja.

Przepis: Omlet bananowy

Składniki:
40 g mąki orkiszowej jasnej

płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 duży i dojrzały banan

2 duże jajka

15 g gęstego jogurtu greckiego Sposób przygotowania Przygotowanie jajekNajpierw oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywną masę. Mieszanie składnikówRozgnieć banana i dorzuć do niego żółtka, mąkę, jogurt oraz proszek do pieczenia. Dodaj masę z białek i całość delikatnie wymieszaj. SmażenieNa patelnię wylej odrobinę oleju i smaż na małym ogniu z obu stron pod przykryciem.

Jak podać omlet bananowy?

Omlet „na słodko” można podać na wiele pysznych sposobów. Świetnie smakuje z dodatkiem świeżych owoców – na przykład truskawek, malin, borówek czy plasterków banana. Można go też polać jogurtem naturalnym, miodem, syropem klonowym albo domowym musem owocowym. Jeśli chcesz podać go w bardziej deserowej wersji warto dodać odrobinę cynamonu, wanilii lub posypać omlet wiórkami kokosowymi, orzechami czy gorzką czekoladą. Jeśli z kolei masz ochotę na „egzotyczny twist” koniecznie spróbuj podać taki omlet z serkiem mascarpone wymieszanym z marakują.

Dlaczego warto jeść banany?

Banany to świetny wybór na zdrową przekąskę, ponieważ są bogate w witaminy i minerały, takie jak potas, witamina C i witamina B6. Potas pomaga regulować ciśnienie krwi i wspiera pracę mięśni oraz serca. Banany są też źródłem błonnika pokarmowego, który poprawia trawienie i pomaga utrzymać uczucie sytości. Dodatkowo, dzięki naturalnym cukrom, dają szybki zastrzyk energii, co jest idealne przed treningiem czy w ciągu dnia. Są więc ważnym elementem naszej codziennej diety. Często jednak nie sięgamy po nie po prostu jako przekąskę, zapominając o tym, jak niezwykle ważne jest jedzenie owoców. Warto więc „przemycić” banany do swojej diety w postaci pysznego omletu. Zobacz, dlaczego jeszcze warto jeść banany.

