Zrób naturalny dżem truskawkowy z przepisu dietetyczki. Gotowy w kilka minut

Obecnie trwa sezon na truskawki – jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. Soczyste, czerwone owoce pojawiają się na straganach i w sklepach. To czas, kiedy chętnie zajadamy się świeżymi truskawkami – solo, ze śmietaną i cukrem, w deserach, koktajlach czy ciastach. Dla wielu osób to nieodłączny element polskiego lata. Warto więc ten krótki czas, gdy są truskawki, wykorzystać najlepiej jak się da. Świetnym pomysłem jest między innymi przygotowanie domowego dżemu.

Jak zrobić naturalny dżem truskawkowy? Prosty przepis

Naturalny dżem truskawkowy przygotowany samodzielnie w domu jest znacznie lepszy od tego kupionego w sklepie. Nie zawiera sztucznych składników i dodatku cukru. Koniecznie spróbuj zrobić go samodzielnie z przepisu dietetyczki Emilii Cesarek. Specjalistka opublikowała recepturę na taki domowy dżem na swoim Instagramie, podkreślając, że jest on pełen błonnika pokarmowego, przeciwutleniaczy, a do tego wspiera zdrowie jelit.

Przepis: Naturalny dżem truskawkowy Ten dżem jest pyszny, a do tego banalnie prosty do przygotowania. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 95 w każdej porcji Składniki 500 g mrożonych lub świeżych truskawek

3 łyżki nasion chia

1–2 łyżeczki syropu klonowego lub miodu (tylko jeśli potrzebujesz dosłodzić) Sposób przygotowania Przygotowanie truskawekUmieść truskawki w rondelku i podgrzewaj na średnim ogniu. Gotuj przez 5–8 minut, mieszając co jakiś czas, aż zmiękną i zaczną się lekko gotować. Mieszanie składnikówDelikatnie rozgnieć owoce widelcem, następnie zdejmij z ognia. Wmieszaj z nasionami chia. Odstaw na 10–15 minut, aby dżem zgęstniał dzięki właściwościom żelującym chia. Dodaj miód lub syrop klonowy, jeśli czujesz, że dżem jest zbyt mało słodki. Przechowywanie dżemuPrzełóż do czystego słoiczka i przechowuj w lodówce do 5 dni.

Jak zrobić pyszny dżem truskawkowy?

Z truskawek można wyczarować mnóstwo pyszności poza klasykami takimi jak truskawki ze śmietaną czy koktajle. Świetnie sprawdzą się jako składnik właśnie domowej konfitury lub dżemu, który można potem dodawać do naleśników czy kanapek. Z truskawek można też przygotować orzeźwiające sorbety, domowe lody albo lemoniadę z dodatkiem mięty i cytryny. Doskonale smakują także w sałatkach – na przykład z rukolą, serem feta i orzechami. Jeśli jesteś miłośnikiem eksperymentów – spróbuj zrobić ekspresową sałatkę z truskawkami. A dla miłośników pieczenia – truskawki sprawdzą się jako nadzienie do drożdżówek, muffinek czy kruchych tart. Nie można też zapomnieć o takich klasykach, jak pierogi czy naleśniki z truskawkami.

Dlaczego warto jeść truskawki?

Truskawki to nie tylko pyszne owoce, ale także prawdziwa skarbnica witamin i przeciwutleniaczy. Są bogate w witaminę C, która wspiera odporność i pomaga w walce z wolnymi rodnikami. Dzięki dużej zawartości błonnika wspomagają trawienie i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Dodatkowo mają mało kalorii, przez co są świetną przekąską dla osób dbających o linię. Truskawki mają również niski indeks glikemiczny, a to oznacza, że po ich zjedzeniu poziom glukozy we krwi nie podnosi się gwałtownie.

