4 składniki, zero wysiłku. Te gofry znikają szybciej, niż zdążę je wyjąć z gofrownicy

Gofry kojarzą się przede wszystkim z deserem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by przygotować je również na śniadanie. Gdy mam ochotę na słodki początek dnia, sięgam po niezawodny przepis na przysmaki, które szturmem podbiły serca i podniebienia moich bliskich. Są nie tylko pyszne, ale i zdrowe. A wszystko za sprawą jednego niecodziennego składnika. Zobacz, na czym polega ich sekret.

Nietypowy składnik gofrów wspomaga odchudzanie

Sekretnym składnikiem tych gofrów jest serek wiejski. Można go kupić w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie za zaledwie kilka złotych. Większość osób wykorzystuje go głównie jako dodatek do kanapek albo składnik słonych potraw. Doskonale komponuje się on również z deserami. Sprawia, że zyskują nie tylko ciekawy smak, ale też więcej wartości odżywczych. Trzeba pamiętać, że serek wiejski jest źródłem wielu cennych mikro- i makroelementów. Dostarcza sporych ilości białka, które wpływa dobrze nie tylko na układ mięśniowy i kostny, ale też może wspomóc utratę nadprogramowych kilogramów. Zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami. Poza tym białko ma najwyższy współczynnik TEF (z języka angielskiego thermic effect of food). Jego spożycie zwiększa tak zwany efekt termiczny. Zmusza organizm do wytwarzania większych ilości ciepła i wydatkowania dużych porcji energii. To z kolei skutkuje szybszym spalaniem kalorii.

Jak zrobić gofry z 4 składników?

Recepta jest banalnie prosta. Wystarczy połączyć serek wiejski z mąką, jajkami i startymi na tarce jabłkami. Potem wystarczy już tylko wszystkie składniki dokładnie wymieszać, a powstałą masę przelać do gofrownicy. Gofry najlepiej smakują w połączeniu ze świeżymi owocami, ale można śmiało podać je również z konfiturą, dżemem, bitą śmietaną, syropem klonowym lub kremem czekoladowym. Warto jednak mieć na uwadze, że tego typu dodatki mocno podnoszą kaloryczność przysmaków.

Przepis: Gofry z serkiem wiejskim To idealna propozycja na śniadanie lub deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 302 w każdej porcji Składniki 2 jajka

200 g serka wiejskiego

5 łyżek mąki

1 jabłko Dodatkowo: tłuszcz do wysmarowania gofrownicy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj jabłko, obierz ze skórki i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Robienie ciastaSerek wiejski, mąkę i jajka zblenduj. Dodaj odsączone z nadmiaru soków jabłko. Całość dokładnie wymieszaj. Smażenie gofrówNatłuść lekko gofrownicę tłuszczem i wylej na nią ciasto, gdy będzie dobrze nagrzana. Piecz do zarumienienia.

Czytaj też:

Zamiast owsianki jem to codziennie. Efekt? Zero boczków i lekkość w brzuchuCzytaj też:

Te fit ciasteczka brownie to jakiś obłęd. Wypróbuj prosty przepis od dietetyczki