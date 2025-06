Zobacz, co dzieje się z twoim ciałem, gdy pijesz kefir. Niektóre efekty cię zaskoczą

O dobroczynnych właściwościach kefiru opowiedział w jednym z materiałów dietetyk dr Bartek Kulczyński. Wiele osób wie o pozytywnym wpływie napoju na jelita i przemianę materii. Wspiera on mikrobiotę i wzmacnia barierę jelitową. Tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i chorób autoimmunologicznych. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że na tym jego działanie wcale się nie kończy. Lista zalet, jakimi może się pochwalić jest znacznie dłuższa. Zobacz, co tak naprawdę dzieje się w twoim organizmie, gdy pijesz kefir. Efekty mogą cię zaskoczyć. Gdy je poznasz, prawdopodobnie na stałe włączysz go do swojej diety.

Co daje picie kefiru?

Kefir wzmacnia układ mięśniowo szkieletowy. Ma dobrze udokumentowany wpływ na zdrowie kości. Jego spożywanie wiąże się, jak zauważa dr Bartek Kulczyński, ze wzrostem poziomu osteokalcyny. To białko biorące udział w mineralizacji kości. Większe stężenie tego składnika w organizmie oznacza, że dochodzi do nasilenia procesów kościotwórczych. Przeprowadzone badania dowodzą, że kefir może również pomóc w eradykacji (usuwaniu) bakterii Helicobacter pylori odpowiedzialnej za powstaniu choroby wrzodowej żołądka. Wzrost patogenu najprawdopodobniej hamują mikroorganizmy obecne w napoju

Przy okazji też powiem, że kefir może łagodzić niektóre dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Naukowcy zaobserwowali, że podawanie osobom zdrowym bakterii probiotycznych wyizolowanych z kefiru spowodowało zmniejszenie bólu brzucha i wzdęć – dodaje ekspert.

Kefir powinny pić również osoby zmagające się z insulinoopornością lub cukrzycą. Zawarte w nim związki obniżają bowiem stężenie glukozy we krwi i stabilizują jej poziom w organizmie. Nie do końca wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Pozytywny wpływ napoju na gospodarkę węglowodanową może mieć jednak związek z jego korzystnym działaniem na mikrobiotę jelitową.

Inne korzyści płynące z picia kefiru

Osoby regularnie spożywające kefir mają też lepszy profil lipidowy. Napój przywraca równowagę między „złym” a „dobrym” cholesterolem, co z kolei skutkuje spadkiem ryzyka rozwoju miażdżycy i innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Włączenie go do codziennej diety poprawia również funkcjonowanie poznawcze. Wywiera pozytywny wpływ zwłaszcza na pamięć relacyjną (dotyczącą skojarzeń między obiektami lub zdarzeniami). Dzięki niej jesteśmy w stanie na przykład „połączyć” nazwisko danej osoby z konkretną twarzą albo przypomnieć sobie, gdzie leżą kluczyki do samochodu.

Picie kefiru – jak pokazują przeprowadzone badania – korzystnie oddziałuje również na skórę. Zwiększa stopień nawilżenia tkanek, zmniejsza stany zapalne. W dodatku łagodzi objawy towarzyszące atopowemu zapaleniu skóry. Napój może też pomóc osobom z zaburzeniami snu. Ma w swoim składzie tryptofan, który poprawia jakość nocnego wypoczynku. Ułatwia zasypianie i wydłuża fazę tak zwanego snu głębokiego, która sprzyja regeneracji organizmu.

