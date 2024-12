Prosta zasada japońskich stulatków pomaga schudnąć. W Nowym Roku wprowadź ją do codziennej rutyny

Chcesz schudnąć, ale nie wiesz, co zrobić, by osiągnąć cel? Weź przykład z japońskich stulatków, którzy zachowują szczupłą sylwetkę i świetną kondycję do późnej starości dzięki stosowaniu jednej banalnie prostej zasady. Nie chodzi wcale o drastyczne ograniczanie spożywanych kalorii czy „katowanie się” ćwiczeniami. Klucz do sukcesu tkwi zupełnie gdzie indziej.

Jak Japończycy zachowują szczupłą sylwetkę?

Sekretem szczupłej sylwetki Japończyków jest prosta zasada, która brzmi: „hara hachi bunme”. W wolnym tłumaczeniu znaczy tyle, co „jedz do momentu, aż będziesz pełen w 80 procentach”. Stosowanie tej prostej reguły pozwala uniknąć przejadania się, a co za tym idzie przyjmowania nadprogramowych ilości kalorii, które nie są potrzebne organizmowi do funkcjonowania. Warto podkreślić, że zachowywanie umiaru w jedzeniu to nie tylko sposób na zachowanie smukłej sylwetki, ale także recepta na długie życie w świetnej kondycji. Dobrym przykładem na potwierdzenie tej tezy są mieszkańcy Okinawy, którzy należą do najdłużej żyjących narodów na świecie.

Japońska sztuka uważnego jedzenia

Japończycy zwracają uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię podczas spożywania posiłków. Dokładnie przeżuwają każdy kęs. Jedzą powoli, bez pośpiechu i różnych „rozpraszaczy” dookoła, takich jak na przykład telefony komórkowe, telewizory, komputery czy tablety. Ograniczenie ilości bodźców napływających z zewnątrz pozwala i skupić się wyłącznie na wykonywanej w danym momencie czynności, czyli jedzeniu. Taka praktyka niesie za sobą wiele rozmaitych korzyści. Dzięki niej mogą łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii i szybciej osiągnąć uczucie sytości.

Poza tym powolne jedzenie i dokładne przeżuwanie poszczególnych kęsów pokarmu poprawia przemianę materii i pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych, takich jak wzdęcia, nudności, bóle brzucha, zgaga itp. Trzeba pamiętać, że wstępny proces trawienia odbywa się już w jamie ustnej i w dużej mierze to właśnie od niego zależy nasze samopoczucie po posiłku.

