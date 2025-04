Pij ten napój co rano. „Boczki” zaczną „topnieć” w oczach i będziesz mieć więcej energii

Napojem, który pozwoli ci dobrze rozpocząć dzień jest woda owsiano-lniana. To smaczny, a zarazem prosty napój, który powstaje z połączenia tanich oraz łatwo dostępnych składników. Jego „bazę” stanowi mieszanka płatków owsianych i siemienia lnianego. Ten „duet” doskonale wpływa na organizm. Świetnie też rozprawia się z niechcianymi kilogramami. Zobacz, dlaczego warto włączyć go do codziennej diety.

Jak zrobić wodę owsiano-lnianą?

Najlepiej podszykować poszczególne składniki wieczorem, zarówno siemię lniane (10 g), jak i płatki owsiane (120 g) trzeba bowiem namoczyć. Wystarczy wymieszać je i zalać dwoma szklankami ciepłej wody, a następnie odstawić na noc do lodówki. Dzięki temu rano zrobienie napoju pójdzie jak z płatka. Wskazówka: gotową „miksturę” możesz dosmaczyć wedle upodobań, na przykład miodem, cynamonem czy też sokiem z limonki lub cytryny.

Przepis: Woda owsiano-lniana Napój syci i dodaje energii Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 120 w każdej porcji Składniki 1,5 szklanki namoczonych płatków owsianych

45 g namoczonego siemienia lnianego

2 szklanki wody Sposób przygotowania Szykowanie napojuSiemię i płatki wrzuć do kielicha blendera. Dolej do nich wodę, a następnie zmiksuj w blenderze, a powstałą miksturę odcedź przez sitko lub gazę. Podawanie napojuGotowy napój przelej do szklanek. Możesz dodać do niego szczyptę cynamonu lub inne lubiane dodatki.

Rada: Najlepiej pić około 200 mililitrów wody na czczo. Należy przechowywać ją w lodówce (maksymalnie do trzech dni).

Jak woda owsiano-lniana wspomaga odchudzanie?

Woda owsiano-lniana dostarcza sporych ilości błonnika pokarmowego, który przedłuża uczucie sytości po posiłku. Tym samym hamuje apetyt na słodycze i niezdrowe przekąski. Jednocześnie drażni ściany jelit, czym zmusza je do intensywniejszej. Można więc śmiało stwierdzić, że wskazany składnik usprawnia trawienie i ułatwia kontrolowanie liczby spożywanych kalorii. Dlatego uznaje się go za jednego z największych „sprzymierzeńców” odchudzania. Rola błonnika pokarmowego nie ogranicza się jednak wyłącznie do wspomagania utraty nadprogramowych kilogramów. Pełni on również wiele innych istotnych funkcji. Reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Przeprowadzone badania dowodzą, że może też odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych układu pokarmowego, między innymi raka jelita grubego.

Inne właściwości wody lniano-owsianej

Napój owsiano-lniany doskonale gasi pragnienie i orzeźwia. Zawarte w niej związki obniżają ciśnienie tętnicze krwi. Redukują też stężenie glukozy i poziom „złego cholesterolu” w organizmie. W dodatku wykazują działanie przeciwzapalne. Wzmacniają ściany naczyń krwionośnych i poprawiają przepływ krwi. Pośrednio zmniejszają więc ryzyko miażdżycy oraz innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

Czytaj też:

Dietetyczka wskazuje najlepszy ser z Biedronki. Jest zdrowy, ale też naprawdę pysznyCzytaj też:

Nowości z Biedronki pod ostrzałem dietetyka. Tych produktów lepiej nie dotykaj