Chcesz schudnąć? Dietetyk potwierdza: to warzywo działa jak bloker tłuszczu

Zrzucenie nadprogramowych kilogramów to niełatwe zadanie. Wie o tym każdy, kto choć raz próbował pozbyć się niechcianych „boczków”. Świetnym sprzymierzeńcem w walce z nadwagą lub otyłością jest rabarbar. O jego cennych właściwościach przypomniała Katarzyna Foszner-Grodek, dyplomowany dietetyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Sprawdź, co dokładnie potrafi to pyszne, a zarazem niezwykle zdrowe warzywo. Wiele z jego właściwości może być dla ciebie sporym zaskoczeniem.

Jak rabarbar wspomaga odchudzanie?

Rabarbar jest cennym źródłem błonnika. To właśnie ten składnik ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Mechanizm jego działania jest bardzo prosty. Wiąże wodę w żołądku. Zwiększa swoją objętość i przedłuża uczucie sytości po posiłku. W efekcie zmniejsza ochotę na słodycze czy inne niezdrowe przekąski. Minimalizuje więc ryzyko przyjmowania zbyt dużej liczby kalorii. Na tym jednak jego rola się nie kończy. Drażni również ściany jelit. Zmusza je do intensywniejszej pracy, co przekłada się na szybszą przemianę materii. Warto podkreślić, że sam rabarbar jest produktem niskokalorycznym. Ma około 21 kcal w stu gramach.

Warzywo zawdzięcza jednak swoje odchudzające właściwości nie tylko błonnikowi. Zawiera również inne składniki, które wspomagają utrzymanie prawidłowej masy ciała. Wspomniała o tym w jednym z materiałów udostępnionych w sieci Katarzyna Foszner-Grodek. Ekspertka zwróciła uwagę między innymi na stilbeny oraz kwasy fenolowe. Pierwsze z przywołanych związków – jak dowodzą przeprowadzone badania – mogą hamować powstawanie tkanki tłuszczowej, a drugie – zwiększać wydalanie tłuszczu wraz z kałem.

Inne prozdrowotne właściwości rabarbaru

Rabarbar obniża stężenie „złego cholesterolu” i glukozy we krwi. Wpływa pozytywnie na mikrobiotę oraz barierę śluzową jelit. Zmniejsza ryzyko występowania zaparć. Dostarcza również sporej dawki antyoksydantów, które chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Neutralizują wolne rodniki i zapobiegają uszkodzeniu komórek. Przeprowadzone badania dowodzą, że związki zawarte w warzywie wykazują działanie przeciwzapalne. Przypisuje się im także wysoki potencjał antynowotworowy.

Mechanizm takiego działania polega na hamowaniu wzrostu komórek nowotworowych, zmniejszeniu inwazji i migracji nowotworu oraz utrudnieniu tworzenia się naczyń krwionośnych guza – wyjaśnia Katarzyna Foszner-Grodek.

Czytaj też:

To najgorsze kefiry, a Polacy kupują je na potęgę. Lepiej sprawdź, co masz w lodówceCzytaj też:

Myślisz, że to zdrowe? Polacy jedzą ten zamiennik pieczywa na potęgę i ryzykują zdrowie