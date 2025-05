Myślisz, że to zdrowe? Polacy jedzą ten zamiennik pieczywa na potęgę i ryzykują zdrowie

Popularnym zamiennikiem tradycyjnych kanapek są tak zwane wrapy. To przekąski z nadzieniem zawiniętym w okrągłe, płaskie „chlebki”. Zazwyczaj do ich przygotowania wykorzystuje się tortille, czyli placki na bazie mąki, wody, soli i oleju. Zrobienie tego zamiennika pieczywa nie jest trudne. Spora część osób – chcąc zaoszczędzić trochę czasu – sięga po gotowe tortille dostępne w sklepach spożywczych i supermarketach. Często produkty wybierane są na „chybił trafił”, bez sprawdzenia, co mają one w swoim składzie. A szkoda. Ten błąd może negatywnie wpłynąć na zdrowie.

Uważaj na sklepowe tortille!

Do zrobienia tortilli potrzeba tylko czterech składników. Tymczasem na etykietach sklepowych produktów znajdziemy nierzadko blisko dwadzieścia różnych elementów. Zdecydowana większość z nich to różnego rodzaju dodatki, na przykład regulatory kwasowości, spulchniacze, emulgatory, substancje zagęszczające czy konserwanty. Chodzi między innymi o mono-i diglicerydy kwasów tłuszczowych, fosforany czy utwardzone tłuszcze. Związki te są dopuszczone do użytku w branży spożywczej. Nie oznacza to jednak, że są obojętne dla organizmu. Wręcz przeciwnie – spożywane w nadmiarze mogą mu bardzo poważnie zaszkodzić.

Szczególne zagrożenie dla zdrowia stwarzają utwardzone tłuszcze. Są bowiem źródłem toksycznych związków trans, które rujnują organizm. Podnoszą poziom „złego cholesterolu” oraz stężenie glukozy we krwi. Sprzyjają również powstawaniu stresu oksydacyjnego. To stan, w którym wolne rodniki, czyli reaktywne formy tlenu, zaczynają dominować nad antyoksydantami (przeciwutleniaczami). Ta przewaga niesie za sobą wiele różnego rodzaju zagrożeń. Przyspiesza procesy starzenia, pogarsza kondycję skóry i osłabia odporność. W rezultacie organizm staje się bardziej podatny na infekcje. Tłuszcze trans nasilają też stany zapalne i to już na poziomie komórkowym. Zwiększają ryzyko wielu różnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze etc.

Jaką tortillę wybrać, by nie szkodzić zdrowiu?

Najlepiej wybrać tortillę pełnoziarnistą, z jak najkrótszym i najprostszym składem. Trzeba też pamiętać, by tego typu placki były jedynie uzupełnieniem diety, a nie podstawą jadłospisu. Eksperci podkreślają również, by nie bać się tradycyjnego pieczywa. Dobrze wybrane może dostarczyć sporej dawki cennego błonnika, który zapewnia uczucie sytości i usprawnia trawienie.

