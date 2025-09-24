Dietetyk zdradza 3 produkty z Biedronki, dzięki którym schudniesz bez wyrzeczeń

Codzienne zakupy spożywcze często robimy bez większego zastanowienia, opierając się na swoich przyzwyczajeniach. Niejednokrotnie jest to błędem. Sposób odżywiania i to, jakie produkty znajdują się w naszym jadłospisie, mają też bezpośrednie przełożenie na naszą wagę. W odchudzaniu najważniejszy jest deficyt kaloryczny, a poniższe wybory pomogą ci go utrzymać.

Dzięki tym produktom z Biedronki schudniesz

Dietetyczka z centrum „Respo” w opublikowanym nagraniu wyjaśniła, że aby schudnąć, należy zamienić kaloryczne produkty, które kupujemy w Biedronce, na te, które tych kalorii zawierają mniej. Klasyczne masło trzeba więc zastąpić serkiem śmietankowym. Robiąc zakupy w Biedronce, wybierz serek marki „Delicate”. W 100 g ma on około 500 kcal i 60 g tłuszczu mniej w porównaniu z masłem marki „Mlekovita”.

Masło ma aż 54 g nasyconych kwasów tłuszczowych, których spożycie powinniśmy minimalizować, a serek ma ich 39 g mniej – wyjaśniła specjalistka.

Kolejnym produktem, który powinieneś zamienić, jest cukier. Zamiast tego wybierz zdrowszą alternatywę w postaci erytrytolu. Jest bezkaloryczny, a podobnie słodki, więc nie odczujesz dużej różnicy. Jak zauważa ekspertka, erytrytol ma 70–80 procent słodyczy cukru, a więc idealnie nadaje się do kawy, herbaty czy różnego rodzaju wypieków. Pamiętaj jednak, by nie spożywać go w nadmiarze, ponieważ może powodować dolegliwości żołądkowe. Większość źródeł podaje, że bezpieczna i dobrze tolerowana dawka dzienna to zazwyczaj 20–40 gramów.

Cukier w 100 g dostarczy ci 400 kcal, a erytrytol zero, sprzyja zdrowiu zębów i nie podnosi poziomu glukozy we krwi – powiedziała dietetyczka.

Specjalistka poleca też zamienić jogurt smakowy marki „Jogobella” na jogurt typu Skyr, (najlepiej naturalny), który ma mniej kalorii i tłuszczu, a za to więcej białka. To sprawi, że posiłek będzie zdrowszy, ale też nasyci cię na dłużej.

O czym pamiętać podczas odchudzania?

Pamiętaj, że utrata wagi to proces, który wymaga czasu. Niezwykle istotny jest wtedy deficyt kaloryczny, czyli stan, w którym spalasz więcej kalorii, niż dostarczasz organizmowi z jedzeniem i piciem. Pamiętaj jednak, że ograniczenie kalorii nie powinno oznaczać głodzenia się. Twój organizm potrzebuje odpowiedniej ilości białka, tłuszczów, węglowodanów oraz witamin i minerałów.

Niezwykle ważne jest też picie odpowiedniej ilości wody (około dwóch litrów dziennie), ponieważ poprawia to metabolizm, wspiera trawienie, ale też pomaga kontrolować apetyt. Często mylimy pragnienie z głodem. Unikaj też restrykcyjnych diet, gdyż mogą one prowadzić do efektu jo-jo lub zaburzeń odżywiania.

