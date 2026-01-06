Greczynki piją ją codziennie. Ta kawa syci na długo, a decyduje jeden niepozorny dodatek

Grecka kawa od lat zachwyca intensywnym smakiem i aromatem. Prawdziwy sekret tego napoju kryje się jednak zupełnie gdzie indziej. Chodzi o pewien niepozorny i niedoceniany dodatek, który zwykle znajduje inne zastosowanie niż wzbogacanie „małej czarnej”. Warto jednak wyjść poza utarte kulinarne schematy i odrobinę poeksperymentować. Kofeinowy napar na tym zyska. Twój organizm również. Sprawdź dlaczego.

Co wyróżnia grecką kawę?

Greczynki wzbogacają „małą czarną” o pastę tahini, która powstaje z drobno zmielonego sezamu. Ten produkt kojarzy się przede wszystkim z hummusem i smarowidłami do pieczywa. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by dodać go do kawy. Dzięki niemu napój zyskuje ciekawszy, lekko orzechowy smak, kremową konsystencję oraz więcej prozdrowotnych właściwości pomocnych między innymi w odchudzaniu.

Jak kawa z pastą tahini wspomaga odchudzanie?

Tahini dostarcza sporej dawki kilokalorii (około 600-700 kcal w stugramowej porcji). Nie jest jednak bezwartościowym źródłem energii. Zawiera bowiem białko i błonnik – dwa składniki, które w połączeniu z „małą czarną” mogą realnie wesprzeć proces odchudzania. Grecka kawa wzbogacona o pastę sezamową zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu zapobiega podjadaniu i hamuje apetyt na słodycze oraz inne niezdrowe przekąski. W rezultacie pozwala łatwiej kontrolować masę ciała i zapanować nad napadami głodu.

Kawa z dodatkiem tahini w pewnym stopniu wzmaga również termogenezę. Białko ma wysoki wskaźnik TEF (ang. Thermic Effect of Food, czyli efekt termiczny pożywienia). Jego trawienie zmusza organizm do wydatkowania większych ilości energii, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii. Oczywiście sama „mała czarna” — nawet w tej wersji — nie zastąpi zdrowej diety ani ruchu. Może jednak wesprzeć w rzuceniu nadprogramowych kilogramów.

Jak zrobić kawę z pastą tahini?

To banalnie proste. Wystarczy zaparzyć „małą czarną”, a następnie dodać do lekko przestudzonego napoju łyżeczkę tahini i połączyć ze sobą oba składniki. Niektórzy sięgają również po mleko lub odrobinę cukru, ale warto pamiętać, że takie dodatki niepotrzebnie zwiększają kaloryczność napoju. W klasycznej wersji greckiej kawy stawia się raczej na prostotę i naturalny smak sezamu.

