Nie tylko serek wiejski i twaróg. Ten ser też pomoże schudnąć, ma 157 kcal w 100 g i 19 g białka

Większość z nas traktuje sery jako produkt, z którego w pierwszej kolejności rezygnuje podczas redukcji. Zazwyczaj kojarzą się z wysoką kalorycznością i dużą zawartością tłuszczu. Zyskały więc opinię „zakazanego” składnika diety. W rzeczywistości nie ma jednak produktów, które same w sobie uniemożliwiają odchudzanie. To całokształt diety i odpowiedni bilans kaloryczny mają największe znaczenie.

Dietetyczka poleca ten ser na odchudzanie

Podczas odchudzania najczęściej sięgamy po serek wiejski lub twaróg, ponieważ kojarzą się z produktami bogatymi w białko i jednocześnie stosunkowo niskokalorycznymi. To rzeczywiście bardzo dobre wybory, ale okazuje się, że warto włączyć do jadłospisu też mniej popularny ser. Mowa o mozzarelli, ale w wersji light.

Dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym nagraniu na Instagramie zrobiła zestawienie kaloryczności poszczególnych serów. W 100 g mozzarelli light jest 157 kcal i 19 g białka. Dla porównania ser camembert ma 300 kcal na 100 g, ser feta – 264 kcal na 100 g, a jednym z najbardziej kalorycznych serów jest parmezan, który ma 430 kcal w 100 g.

Z kolei trener Karol Pieczka porównał ze sobą dwa produkty. Zwykła mozzarella marki „Galbani” w całym opakowaniu ma 300 kcal i 21 g białka. Z kolei mozzarella light tej samej marki ma 210 kcal i 23 g białka.

Ciekawe sposoby wykorzystania mozzarelli

Mozzarella dobrze sprawdza się zarówno w prostych przekąskach, jak i bardziej sycących daniach obiadowych. Doskonale komponuje się z pomidorami, świeżą bazylią i oliwą, tworząc klasyczną sałatkę caprese. Równie dobrze smakuje w sałatkach z rukolą, awokado, arbuzem czy grillowanymi warzywami. Można ją wykorzystać do przygotowania chrupiących bruschett, kanapek z pest.

W daniach na ciepło mozzarella jest niezastąpiona dzięki swojej kremowej konsystencji. Dodatkowo podczas jedzenia przyjemnie się ciągnie. Świetnie sprawdza się na pizzy, w zapiekankach makaronowych, lasagne, gnocchi z sosem pomidorowym czy risotto.

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