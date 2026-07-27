Ma aż 16 g błonnika i cudownie chrupie. Ekspert poleca podczas odchudzania

Podstawą skutecznego odchudzania jest deficyt kaloryczny, czyli spożywanie mniejszej ilości kalorii, niż organizm zużywa w ciągu dnia. To właśnie on decyduje o utracie tkanki tłuszczowej bez względu na to, jakie produkty znajdują się w jadłospisie. Warto jednak pamiętać, że niektóre z nich mogą znacząco ułatwić proces redukcji masy ciała. Żywność bogata w białko i błonnik zapewnia większe uczucie sytości, dzięki czemu łatwiej ograniczyć podjadanie i kontrolować apetyt.

Ekspert poleca ten produkt podczas odchudzania

Choć nie istnieją produkty, które same w sobie „spalają tłuszcz”, odpowiednio dobrane składniki diety mogą wspierać utrzymanie deficytu kalorycznego, a tym samym ułatwić walkę z nadprogramowymi kilogramami.

Specjalista od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, po jaki produkt warto sięgnąć podczas odchudzania. Chodzi o orkisz smakowy marki „Soligramo” bez dodatku cukru o smaku truskawkowym, który dostaniesz w Lidlu. Ma ponad 80 proc. ziaren, aż 16 g błonnika w 100 g i objętość, którą docenisz podczas redukcji. Produkt stanowi źródło białka (12 g/100 g), co sprzyja dłuższemu uczuciu sytości i pomaga ograniczyć podjadanie między posiłkami.

Dodatkową zaletą jest obecność liofilizowanych truskawek, które wzbogacają smak bez konieczności dosładzania produktu. Kosztuje zaledwie 4,99 zł za całą paczkę.

Jak wykorzystać orkisz smakowy?

Taki orkisz smakowy idealnie sprawdzi się jako słodka, chrupiąca przekąska, ale też dodatek, na przykład do owsianki, dań owocowych, mlecznych lub deserów. Możesz dodać go do jogurtu, kefiru lub mleka i połączyć ze świeżymi owocami oraz orzechami, tworząc sycące śniadanie lub słodką przekąskę. Doskonale nadaje się także jako dodatek do owsianek, smoothie czy domowej granoli. Możesz też posypać nim naleśniki, gofry lub placuszki, aby nadać im przyjemnej chrupkości.

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