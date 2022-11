Czy można jeść kiełkujący czosnek?

Czosnek – warzywo, które większość z nas ma w swojej kuchni. Wiemy, że możemy przechowywać go tygodniami, a i tak nie straci swoich walorów smakowych i zapachowych. Aż w końcu nadchodzi dzień, w którym zauważamy, że nasz czosnek zaczął kiełkować. Co wtedy robimy? Wyrzucamy go do kosza.

Wokół kiełkującego czosnku narosło wiele mitów. Niektórzy twierdzą, że kiełkowanie zmienia smak warzywa – robi się wówczas gorzkie. Jednak jak zapewnia Jason Hovell, właściciel „Tamarack Garlic Farm” w Trempealeau w stanie Wisconsin w rozmowie z „The Takeout”, ząbek czosnku staje się gorzki dopiero po dwóch tygodniach od momentu, gdy zacznie puszczać kiełki. Nie warto też wierzyć w opowieści, że kiełkujący czosnek jest trujący.

Co należy zrobić, gdy zauważymy, że czosnek zaczął kiełkować? Wystarczy przeciąć ząbek wzdłuż i usunąć nożem zielone pędy. Następnie warto sprawdzić, czy nie zmienił się smak czosnku. Jeśli nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać go do potrawy.

Dlaczego warto jeść czosnek?

Wiele osób rezygnuje z jedzenia czosnku ze względu na jego ostry zapach, nie warto tego robić. To niepozorne warzywo zawiera związek o nazwie „allicyna”, który jest silnym przeciwutleniaczem. Co jeszcze znajdziemy w czosnku? Mangan, witaminę B6 i C, selen, błonnik, białko, a także śladowe ilości wielu witamin i minerałów, których potrzebuje nasz organizm, jak witaminy z grupy B, beta–karoten, witaminę E, wapń, żelazo, fosfor.

Czosnek pomaga walczyć z objawami przeziębienia i grypy, zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych, chroni narządy przed toksycznością metali ciężkich, a także obniża poziom cholesterolu i reguluje ciśnienie krwi, jeśli systematycznie po niego sięgamy.

Czosnek – naturalny antybiotyk

Ząbki czosnku uważane są za naturalny antybiotyk. Znajduje się w nim allicyna, bardzo silny przeciwutleniacz, który ma zdolność zwalczania bakterii oraz grzybów. W czasie choroby zaleca się jedzenie około 2 ząbków czosnku w ciągu dnia (najlepiej w postaci surowej), by skrócić czas infekcji i wspomóc organizm w walce z chorobą.

Czosnek przechowywany w wysokiej temperaturze może jednak dość szybko się zepsuć. Czasem ze zdziwieniem obserwujemy na nim zielony pęd lub zielony kiełek, który oznacza, że nasz ząbek czosnku zaczął kiełkować. Czy taki kiełkujący czosnek nadaje się do spożycia? Okazuje się, że kiełki czosnku mogą zawierać także substancje zaliczane do przeciwutleniaczy.

Czy kiełkujący czosnek nadaje się do spożycia?

Niektórzy uważają, że zielone kiełki czosnku działają toksycznie, a ich spożycie może negatywnie oddziaływać na organizm człowieka. Wskazują również na to, że czosnek, który kiełkuje, jest ciężkostrawny i nie nadaje się do zjedzenia. Może też zepsuć smak potraw.

Okazuje się jednak, że jest wręcz przeciwnie, a szczypior czosnkowy nie jest trujący, lecz zawiera więcej przeciwutleniaczy niż sam czosnek. Znajduje się w nim kwercetyna Zgodnie z tą teorią jedzenie czosnku, który ma zielone pędy może mieć liczne właściwości prozdrowotne. Kiełkujący czosnek korzystnie oddziałuje na pracę układu sercowo-naczyniowego.

Kto powinien uważać na spożycie czosnku?

Czosnek jest dość ciężkostrawny i u osób z wrażliwym układem trawiennym może wywołać problemy żołądkowe. Warto jednak pamiętać, że czosnek stymuluje wydzielanie żółci i przyspiesza perystaltykę jelit. U osób cierpiących na nawracające wzdęcia oraz nadmierne gromadzenie się gazów w jelitach, może pomóc zwalczyć te dolegliwości.

Czosnku nie zaleca się osobom, które cierpią na zakrzepicę oraz na stany zapalne wątroby.

Czytaj też:

Produkty, które chronią przed rakiem. Masz je w lodówce?Czytaj też:

Objawy raka jelita, które latami ignorujemy