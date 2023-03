Jak sprawić, żeby jelita były w dobrej formie? 5 sposobów na poprawę zdrowia jelit

Prawidłowy skład mikrobiomu jelitowego, czyli mikroorganizmów, które zasiedlają wnętrze ludzkiego ciała, ma wpływ na odporność organizmu, syntetyzowanie składników odżywczych, kontrolowanie apetytu, a nawet samopoczucie psychiczne.

Zdrowie jelit zależy przede wszystkim od tego, jak się odżywiamy

Ale nie jest to jedyny czynnik. Badania wskazują, że stan naszych jelit zależy również od:

genów,



poziomu stresu,



miejsca zamieszkania,



aktywności fizycznej,



wieku,



stosowanych leków, w tym antybiotyków.

Prawidłowa praca jelit a ich właściwa perystaltyka

Perystaltyką jelit określa się obecność naturalnych, automatycznych skurczów mięśni gładkich w ścianie jelit. Zarówno zbyt szybka, jak i zbyt wolna perystaltyka może powodować dolegliwości i dyskomfort ze strony przewodu pokarmowego.

Wzmożona perystaltyka jelit prowadzi do biegunek, a co za tym idzie do odwodnienia. Taki stan wymaga pilnej konsultacji z lekarzem, ponieważ może spowodować spadek ciśnienia i omdlenia. Zbyt wolna perystaltyka jelit powoduje zaparcia i towarzyszący im dyskomfort, bóle brzucha, wzdęcia i gazy. Nieprawidłowa praca jelit dotyka ludzi w każdym wieku i, w przeważającej większości przypadków, jest spowodowana nieprawidłowymi nawykami.

Poznaj 5 sposobów na poprawę zdrowia jelit

Jedz owoce i warzywa

Pokarmy roślinne powinny stanowić bazę naszej diety i być spożywane co najmniej 4 razy dziennie. Warzywa i owoce są cennym źródłem błonnika regulującego pracę jelit, a także witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Zwiększenie ilości błonnika o 6 gramów dziennie przynosi wymierne efekty – podpowiadają dietetycy.





Kiszonki od lat uchodzą za jedne z najzdrowszych produktów

Warto pamiętać o włączeniu do diety kiszonek, które są naturalnymi probiotykami regulującymi mikroflorę jelitową. Jej prawidłowy skład ma kluczowe znaczenie dla pracy naszych jelit. Naturalny jogurt, kefir, kombucha, kimchi i kiszona kapusta to przykłady sfermentowanej żywności, których nie powinno zabraknąć w zdrowej diecie.



Wyeliminuj z diety wysoko przetworzoną żywność

Wysoko przetworzona żywność to taka, do której produkcji wykorzystuje się ogromne ilości cukrów, tłuszczów (zazwyczaj uwodornionych) i soli.

Wysoko przetworzona żywność w codziennej diecie przyczynia się do rozwoju chorób serca, miażdżycy i cukrzycy – ostrzegają dietetycy.





Unikaj jedzenia przekąsek o później porze



Zachowuj między kolacją a śniadaniem co najmniej 12– godzinny post, który korzystnie wpływa na stan bakterii jelitowych, które potrzebują „odpoczynku” i „regeneracji”. Badania wskazują, że ludzie, którzy zachowują okresy postu majązwiększony poziom pożytecznych bakterii jelitowych i większą różnorodność drobnoustrojów (większą liczba różnych gatunków w mikrobiomie), co wpływa korzystnie na stan jelit.



Uprawiaj sport



Najnowsze badania dowodzą, że ćwiczenia fizyczne mogą zmieniać skład bakterii jelitowych. Aktywność fizyczna ma też wpływ na poprawę samopoczucia. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje 150 minut tygodniowo umiarkowanej aktywności fizycznej o charakterze aerobowym (spacer, bieganie, pływanie, jazda na rowerze) i wskazuje, że już ok. 20 minut wysiłku fizycznego dziennie przynosi wymierne korzyści zdrowotne.Czytaj też:

