Dlaczego warto jeść hummus? Będziesz zaskoczony

Hummus jakiś czas temu stał się niezwykle popularny. W każdej modnej knajpce znajdziemy przekąskę z hummusem. Najczęściej są to kanapki, ale miłośnicy hummusu potrafią maczać w nim frytki, jeść z kurczakiem i podawać w formie dipu do pokrojonych warzyw. Hummus większości z nas kojarzy się z elementem zdrowej, wegetariańskiej diety. Pewnym trendem, który dziś jest, a jutro go nie będzie. Orientalna nazwa jednych zachęca, drugich odpycha. Czym właściwie jest hummus?

Hummus – co to takiego?

Hummus jest rodzajem gęstej pasty, przygotowanej ze zmiażdżonej ciecierzycy, oliwy z oliwek, czosnku oraz pasty sezamowej. Te elementy stanowią bazę, ponieważ tradycyjny hummus można spotkać także w różnych, innych wariantach. Hummus jest potrawą z kuchni bliskowschodniej i właśnie dlatego kojarzy nam się z przekąską orientalną. O smaku trudno dyskutować – jednym przypadnie do gustu (przede wszystkim osobom, które lubią i chętnie sięgają po cieciorkę), drudzy szybko zrezygnują z konsumpcji. Są też tacy, którzy nigdy do tej pory nie sięgnęli po hummus, ponieważ nie wiedzą, co to właściwie jest, z czym się podaje i czy w ogóle warto włączyć ten produkt do diety. Jednak odpowiedź jest prosta – warto, ponieważ hummus ma wyjątkowo korzystny wpływ na zdrowie.

Hummus – właściwości prozdrowotne

Hummus sprzyja odchudzaniu. Dzięki dużej zawartości błonnika pokarmowego, hummus jest idealnym elementem diety odchudzającej. Pokarmy bogate w roślinne włókna, których nasz organizm nie potrafi strawić, działają jak miotełka – wymiatają zalegające w jelitach resztki pokarmu, przyspieszają metabolizm i ułatwiają wypróżnianie. Dodatkowo dają też uczucie sytości.



Hummus – zastosowanie

Jak jeść hummus? To niezwykle proste. Szczególnie, że dziś możemy go dostać w każdym sklepie ze zdrową żywnością, a także w większości supermarketów. Idealnie pasuje jako dip do świeżych warzyw, a także pasta do chleba. Miłośnicy dodają go do naleśników lub stosują jako dressing do sałatek. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do mięsa z grilla oraz zastąpi tradycyjny majonez na kanapce.