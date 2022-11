4 zielone warzywa, których nie może zabraknąć w twojej diecie

Wydaje się, że w dzisiejszym świecie podobno bardzo ciężko utrzymać zdrową dietę. To stwierdzenie jednak sprawia wrażenie skrajnego absurdu – półki w sklepach i na targach sezonowo uginają się od świeżych i soczystych warzyw, a niektóre spośród nich dostępne są także w postaci mrożonek przez okrągły rok. Jakie wartości zdrowotne płyną ze spożywania zielonych warzyw?

Jarmuż – zielony król

Jarmuż jest zdecydowanie jednym z najzdrowszych i najbardziej odżywczych pokarmów roślinnych. Obfituje w różnego rodzaju dobroczynne związki, które podejrzewane są nawet o właściwości lecznicze. Już niespełna 70 g liści jarmużu zawiera bogactwo witamin A, K i C – ich całkowita ilość w tak niewielkiej porcji przekracza znacząco dzienne zapotrzebowanie! Jarmuż to także cenne źródło witaminy B6, która wspiera pracę układu nerwowego.

To zielone warzywo zawiera bardzo małe ilości tłuszczu. Jest to kwas tłuszczowy omega-3 zwany kwasem alfa-linolenowym. Ponadto, ze względu na niezwykle niską zawartość kalorii jarmuż jest bardzo odżywczym składnikiem diety. Spożywanie tej rośliny to świetny sposób na naturalną suplementację składników odżywczych. Jeżeli jednak nie przepadasz za jego smakiem, możesz sięgnąć po sproszkowany jarmuż KALE 100% ORGANIC marki This is bio.

Brokuły? Jak najbardziej!

Któż z nas nie lubi ugotowanych na chrupko brokułów, lekko osolonych, podanych z roztopionym masłem i bułką tartą? Zdecydowanie lepiej uczynisz, jeżeli wybierzesz mniej kaloryczną opcję w postaci sałatki lub zupy krem. Zdecydowanie warto dać szansę brokułom. Jedną z największych zalet brokułów jest wysoka zawartość składników odżywczych, w tym witamin – zwłaszcza C i K, minerałów oraz błonnika. Cennym składnikiem tego zielonego warzywa są również przeciwutleniacze, które pomagają zapobiegać procesom starzenia organizmu.

Brokuły możesz przygotować w dowolnej ulubionej wersji, w postaci obgotowanej lub surowej. Warto wiedzieć, że obróbka termiczna przyczynia się do strat witaminy C, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Brokuł w sproszkowanej postaci od This is bio to propozycja dla osób, które chcą w zdrowy sposób dostarczyć te związki w skoncentrowanej formie. Już jedna płaska łyżeczka dodana do smoothie, jogurtu czy zupy wpłynie pozytywnie na wartości zdrowotne pożywienia.

Szpinak – niegdyś nielubiany, dziś przeżywa renesans

Połączenie szpinaku z serem feta, czosnkiem i suszonymi pomidorami tworzy wspaniałą kompozycję smaków i sprawdza się jako smaczny dodatek do makaronu. Znane są także liczne tarty ze szpinakiem, szpinakowe torty na słodko oraz koktajle, w których szpinak spożywany jest na surowo w towarzystwie innych warzyw oraz jabłek, bananów czy jagód. Możliwości jest wiele, a warto go spożywać ze względu na bogactwo przeciwutleniaczy, których nie powinno zabraknąć w codziennej diecie. Spożywanie szpinaku może korzystnie wpłynąć na wzrok, ponadto ta roślina pozwala zmniejszyć stres oksydacyjny, wspiera organizm w ochronie przed nowotworami i obniża ciśnienie krwi. Jest on źródłem witamin A, E i C, roślinnego białka, błonnika oraz soli mineralnych, takich jak fosfor czy magnez. Nadal go nie lubisz? Spróbuj szpinakowego proszku od This is bio.

Kapusta, głowa (nie)pusta

Niepusta, a wręcz wypełniona po brzegi składnikami odżywczymi. Pozwala dostarczyć do organizmu sporo wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu i manganu. Zawiera także błonnik, który wspiera układ pokarmowy i umożliwia regulację wypróżnień. Jest dobra dla naszego organizmu zarówno w postaci surowej, jak i kiszonej, przy czym ta druga opcja znacznie podnosi poziom odporności organizmu, dzięki czemu sprawdza się zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy za rogiem czai się przeziębienie. Podobnie, jak inne warzywa zielone, kapusta jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy. Kapusta wchodzi w skład VITA GREENS & FRUITS marki This is bio. Wraz z nią oraz innymi organicznymi składnikami produkt dostarcza sporo błonnika i witamin, a także chromu i żelaza.

