Przeterminowane mleko. Czy można pić zepsute mleko?

Data wydrukowana na opakowaniu może dać ci wyobrażenie, kiedy jakość produktu zacznie się obniżać. Nie oznacza to jednak, że mleko od razu zepsuje się i nie będzie można pić go bezpośrednio po upływie daty ważności.

W sklepach często można spotkać mleko pasteryzowane. Pasteryzacja to proces polegający na podgrzewaniu mleka w celu zniszczenia potencjalnie szkodliwych bakterii, w tym E. coli, Listeria i Salmonella. Wówczas termin przydatności mleka wydłuża się o 2-3 tygodnie. Jednak pasteryzacja nie zabija wszystkich bakterii, a te, które pozostaną, będą nadal się mnożyć, ostatecznie powodując psucie się mleka.

Czy mleko może się zepsuć?

Jedno z badań wykazało, że temperatura w lodówce ma duży wpływ na to, jak długo mleko jest dobre po terminie. Obniżenie temperatury lodówki z 6 stopni Celsjusza do 4 wydłuża okres trwałości o 9 dni. Chociaż nie ma ustalonych zaleceń, większość badań sugeruje, że właściwe przechowywanie nieotwartego mleka pozwala na zatrzymanie jego świeżości do 5-7 dni po dacie, a otwartego co najmniej 2-3 dni. Nie powinno się pozostawiać mleka w temperaturze pokojowej na dłużej niż 2 godziny, ponieważ zwiększa to ryzyko chorób przenoszonych przez żywność.

Surowe, niepasteryzowane mleko ma krótszy okres przydatności do spożycia. Picie tego typu mleka może również zwiększać ryzyko chorób przenoszonych przez żywność.

Istnieje także mleko przetwarzane za pomocą obróbki UHT, która jest podobna do pasteryzacji, ale wykorzystuje wyższą temperaturę, dzięki czemu nieotwarte produkty mleczne można bezpiecznie przechowywać w temperaturze pokojowej. Nieotwarte mleko UHT może z reguły być zdatne do spożycia 2-4 tygodnie po dacie ważności, jeśli jest przechowywane w chłodnej, suchej spiżarni i do 1-2 miesięcy w lodówce. Jednak po otwarciu mleko UHT należy przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 7-10 dni.

Niezależnie od podanej daty zawsze warto sprawdzić mleko pod kątem oznak zepsucia, takich jak kwaśny zapach lub zmiana tekstury.

Czy trzeba zwracać uwagę na termin ważności na opakowaniu?

Termin przydatności do spożycia zawarty na opakowaniu, jest graniczną datą, po której nie należy spożywać mleka. Data przydatności może jednak wydłużyć się lub skrócić – jest to uzależnione od tego, w jakich warunkach jest przechowywane mleko.

W upalne, gorące dni, niewłaściwe przechowywanie mleka może doprowadzić do szybszego zepsucia, rozmnożenia się bakterii i drobnoustrojów. W wakacje mleko należy przechowywać w lodówce i pamiętać, by zawsze odkładać je na miejsce. W ten sposób nie tylko zachowamy cenne właściwości mleka, ale również nie dopuścimy do tego, by produkt uległ zepsuciu.

Po czym poznać, że mleko jest zepsute?

Zepsute mleko najczęściej można poznać po zapachu. Staje się ono kwaśne, a na jego powierzchni pływają grudki, przez co jego konsystencja się zmienia. Mleko, którego termin przydatności do spożycia minął już dawno, może nawet wydać charakterystyczny syk po otwarciu. Jeśli wykorzystamy takie mleko, możemy nie tylko zepsuć smak potraw, ale także nabawić się dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Jak smakuje przeterminowane mleko?

Mleko po terminie ważności ma kwaśny zapach i smak. Jest niesmaczne, niedobre i nie nadaje się do spożycia. Co więcej, spożycie mleka, którego termin ważności już upłynął, może spowodować zatrucie pokarmowe. W takim mleku rozwijają się bakterie i drobnoustroje, które mogą zakłócić funkcjonowanie układu pokarmowego i przyczynić się do zatrucia.

Jak wydłużyć czas przydatności mleka?

Mleko może być dobre przez kilka dni od daty przydatności do spożycia. Jednak może się zepsuć, jeśli nie będziesz go odpowiednio przechowywać. Oto kilka wskazówek, jak zapobiegać szybkiemu psuciu się mleka:

umieść mleko w lodówce jak najszybciej po zrobieniu zakupów

utrzymuj temperaturę lodówki na poziomie 3-4 stopni Celsjusza

przechowuj mleko na wewnętrznej półce w lodówce, a nie na drzwiach(!)

po użyciu zawsze szczelnie zamknij i szybko włóż karton do lodówki.

Mleko można zamrażać przez okres do 3 miesięcy, jednak zamrażanie i kolejne rozmrażanie może powodować niepożądane zmiany tekstury i koloru.

Czy przeterminowane mleko może zaszkodzić?

Zepsute mleko może wywołać szereg dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Do najczęstszych dolegliwości po spożyciu przeterminowanego mleka zaliczane są mdłości, biegunka, bóle brzucha, skurcze jelit, czasem nawet wymioty.

