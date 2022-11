Sok z ananasa – właściwości prozdrowotne i wartości odżywcze

Ananas to jeden z tropikalnych owoców. Nie jest obojętny dla nikogo – czy to ze względu na oryginalny wygląd przypominający szyszkę (stąd też pochodzi jego nazwa pineapple – wszak pine to po angielsku szyszka), czy też z powodu słodkiego, oryginalnego smaku. Owoc ten pochodzi z krajów takich jak Tajlandia, Indonezja, Malezja, Kenia, Indie, Chiny i Filipiny.

Czy sok z ananasa jest zdrowy?

Ten popularny owoc jest pełen składników odżywczych, przeciwutleniaczy i innych pomocnych naszym organizmom związków, takich jak różnego rodzaju enzymy, które mogą zwalczać stany zapalne i co za tym idzie, w pewnym sensie także choroby. Sok z ananasa uważany jest za bardzo zdrowy, pełen cennych witamin i pierwiastków, a także bromelainy, enzymu, który wykazuje działanie rozkładające białka, a także może stanowić składnikdiety antynowotworowej.

Pijąc sok z ananasa, trzeba pamiętać, że nie zaleca się picia go w postaci skondensowanej, a jedynie rozcieńczonej. Istnieją też pewne przeciwskazania do spożywania soku z ananasa.

Sok ananasowy i jego historia

Sok ananasowy wykorzystywany był już przez Azteków i Majów. Stamtąd został przywieziony do Hiszpanii, a stąd "hiszpańska szyszka" została rozprowadzona po całej Europie. Obecnie sok ananasowy znany jest na całym świecie i powszechnie stosowany w kuchni. Świeżo wyciskany sok z ananasa ma wiele cennych wartości odżywczych, może wspierać zachowanie dobrego zdrowia, a także korzystnie wpływać na procesy trawienne.

Produkcja soku z ananasa

Od 1984 roku na świecie produkowany jest sok z ananasa na masową skalę. Wykorzystywane są do tego specjalne maszyny, które tłoczą sok z owoców, a następnie usuwają z niego wodę i kondensują go. Taki sok jest transportowany do punktów odbioru na całym świecie.

Przy produkcji soku z ananasa dochodzi jednak do pewnych problemów. Największe wyzwania to zachowanie naturalnej zawartości witamin w soku ananasowym oraz zawartości witamin i składników mineralnych.

Co zawiera sok z ananasa?

W soku ananasowym znajdziemy wiele związków:

wapnia

fosforu

cynku

choliny



mangan

witaminy K

karoten

kwas foliowy

Właściwości prozdrowotne soku ananasowego

W różnych tradycjach i kulturach sok z ananasa uznawany jest za środek leczniczy. Współczesne badania również połączyły sok ananasowy i jego związki z korzyściami zdrowotnymi, takimi jak lepsze trawienie i zdrowie serca, zmniejszenie stanów zapalnych, a może nawet pewna ochrona przed zachorowaniem na nowotwory. Jednak nie wszystkie dowody są tutaj ostateczne, dlatego warto mieć to na względzie.

Sok z ananasa doskonale wpływa na żołądek, korzystnie oddziałuje na metabolizm, ponieważ zawiera związek uczestniczący w trawieniu białka. Znajduje się w nim bromelaina, enzym niszczący wiązania peptydowe. Dzięki temu nie tylko wspiera trawienie i oczyszcza jelita ze złogów, ale również może wspomóc procesy odchudzania. Picie soku z ananasa jest zalecane osobom, które chcą stracić wadze, ale warto pamiętać, że należy zawsze go rozcieńczać i nie pić w postaci skondensowanej.

Sok z ananasa na serce

Uważa się, że sok ananasowy wspomaga pracę mięśnia sercowego i może stanowić naturalną profilaktykę przed chorobami sercowo-naczyniowymi, a także zmniejszać ryzyko zawału serca. Korzystnie oddziałuje również na krzepnięcie krwi, dzięki czemu może zapobiegać tworzeniu zakrzepów i skrzeplin.

Sok ananasowy na raka

Bromelaina zawarta w owocu uważana jest za składnik, który może stanowić profilaktykę antynowotworową. Picie soku z ananasa może zabijać komórki nowotworowe, nie oddziałując szkodliwie na zdrowe komórki w organizmie.

Czy są jakieś przeciwskazania do picia soku z ananasa?

Sok ananasowy niestety może podnosić poziom glukozy we krwi, dlatego nie jest zalecany diabetykom. Ananasy nie są także zalecane kobietom w ciąży i mamom karmiącym piersią. Soki ananasowe negatywnie wpływają na wchłanianie leków, dlatego trzeba o tym pamiętać, jeśli przyjmujemy na stałe jakieś środki. Może także negatywnie wpływać na leki przeciwzakrzepowe oraz antybiotyki.

Jak spożywać sok z ananasa?

Jeśli mamy w domu wyciskarkę, możemy przygotować zdrowy sok zawierający witaminy i składniki odżywcze. Warto pamiętać, że ananasa należy rozdrobnić, a do wyciskarki wkładać pojedynczo niewielkie kawałki. Świeży sok najlepiej jest rozcieńczyć z wodą i spożyć go po przygotowaniu.

Jako dzienne spożycie zalecana jest jedna szklanka soku z ananasa. Tyle wystarcza, by dostarczyć cennych witamin i minerałów, i wspomóc organizm.

Do czego wykorzystać ananasa?

Ananasa można wykorzystać do przygotowania wielu potraw z kuchni. Świetnie sprawdza się jako składnik kuchni słodko-kwaśnej, nadaje się do przygotowania potrawek z drobiu, schabu i innych mięs. Oprócz tego można z niego przygotować wyśmienite sałatki oraz desery. Torty z dodatkiem ananasa smakują wyśmienicie. Ananas stanowi składnik także koktajli oraz smoothies.

7 korzyści picia soku z ananasa

Jest bogaty w składniki odżywcze

Sok ananasowy zapewnia skoncentrowaną dawkę różnych składników odżywczych. Jedna filiżanka (240 ml) zawiera: Kalorie: 132 Białko: mniej niż 1 gram Tłuszcz: mniej niż 1 gram Węglowodany: 33 gramy Cukry: 25 gramów Włókno: mniej niż 1 gram Mangan: 55% dziennej wartości (DV) Miedź: 19% DV Witamina B6: 15% DV Witamina C: 14% DV Tiamina: 12% DV Kwas foliowy: 11% DV Potas: 7% DV Magnez: 7% DV Sok ananasowy jest szczególnie bogaty w mangan, miedź oraz witaminy B6 i C. Te składniki odżywcze odgrywają ważną rolę w zdrowiu kości, odporności, gojeniu ran, wytwarzaniu energii i syntezie tkanek. Zawiera także śladowe ilości żelaza, wapnia, fosforu, cynku, choliny i witaminy K, a także różne witaminy B.



Zawiera dodatkowe korzystne związki

Oprócz tego, że jest bogaty w witaminy i minerały, sok ananasowy jest dobrym źródłem przeciwutleniaczy, które są dobroczynnymi związkami roślinnymi, które pomagają utrzymać zdrowe ciało. Przeciwutleniacze pomagają neutralizować niestabilne związki zwane wolnymi rodnikami, które mogą gromadzić się w organizmie z powodu takich czynników, jak zanieczyszczenie środowiska, stres lub niezdrowa dieta i powodować uszkodzenie komórek.. Eksperci uważają, że przeciwutleniacze w soku ananasowym, zwłaszcza witamina C, beta karoten i różne flawonoidy, w dużej mierze są odpowiedzialne za potencjalne korzystne efekty. Sok ananasowy zawiera również bromelainę, grupę enzymów powiązanych z korzyściami zdrowotnymi, takimi jak zmniejszenie stanu zapalnego, lepsze trawienie (a co za tym idzie poprawiony metabolizm i szybsza utrata wagi) i silniejsza odporność.



Może tłumić stany zapalne

Sok ananasowy może pomóc zmniejszyć stan zapalny, który uważa się za przyczynę wielu chorób przewlekłych. Może to być w dużej mierze spowodowane zawartością bromelainy. Niektóre badania sugerują, że ten związek może być tak samo skuteczny jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - ale z mniejszymi skutkami ubocznymi (1Zaufane źródło). W Europie bromelaina została zatwierdzona do stosowania w celu zmniejszenia stanu zapalnego spowodowanego urazem lub zabiegiem chirurgicznym, a także do leczenia ran pooperacyjnych lub głębokich oparzeń. Ponadto istnieją dowody na to, że przyjmowanie bromelainy przed zabiegiem chirurgicznym może pomóc zmniejszyć poziom stanu zapalnego i bólu spowodowanego zabiegiem chirurgicznym. Niektóre badania dalej sugerują, że bromelaina może pomóc zmniejszyć ból i stany zapalne spowodowane urazem sportowym, reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Naukowcy muszą jeszcze przetestować bezpośredni wpływ soku ananasowego na stan zapalny. Dlatego nie jest jasne, czy spożycie bromelainy osiągnięte poprzez picie niewielkich lub umiarkowanych ilości soku ananasowego zapewniłoby takie same korzyści przeciwzapalne jak te zaobserwowane w tych badaniach.



Może zwiększyć twoją odporność

Sok ananasowy może przyczynić się do wzmocnienia układu odpornościowego. Badania w probówkach sugerują, że bromelaina, mieszanina enzymów naturalnie występujących w soku ananasowym, może aktywować układ odpornościowy. Bromelaina może również poprawiać powrót do zdrowia po chorobach, takich jak zapalenie płuc, zapalenie zatok i zapalenie oskrzeli, szczególnie w połączeniu z antybiotykam. Jednak żadne z badań nie sprawdzało wzmacniającego odporność działania soku ananasowego u ludzi. Dlatego potrzebne są dalsze badania w celu potwierdzenia tych wyników.



Może pomóc w trawieniu

Enzymy w soku ananasowym działają jako proteazy. Proteazy pomagają rozbić białko na mniejsze podjednostki, takie jak aminokwasy i małe peptydy, które mogą być łatwiej wchłaniane w jelitach. Bromelaina, grupa enzymów w soku ananasowym, może szczególnie pomóc poprawić trawienie u osób, których trzustka nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej ilości enzymów trawiennych. Jest to schorzenie zwane niewydolnością trzustki. Badania na zwierzętach sugerują, że bromelaina może również pomóc chronić jelito przed szkodliwymi bakteriami wywołującymi biegunkę, takimi jak E. coli i V. cholera. Ponadto, zgodnie z niektórymi badaniami z probówek, bromelaina może pomóc zmniejszyć zapalenie jelit u osób z chorobami zapalnymi jelit, takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Większość badań badała wpływ skoncentrowanych dawek bromelainy, a nie soku ananasowego, i bardzo niewiele przeprowadzono ich na ludziach. Dlatego potrzebne są dalsze badania.



Może poprawiać zdrowie serca

Bromelaina naturalnie występująca w soku ananasowym może również przynieść korzyści twojemu sercu. Badania laboratoryjne i badania na zwierzętach sugerują, że bromelaina może pomóc obniżyć wysokie ciśnienie krwi, zapobiec tworzeniu się skrzepów krwi i zminimalizować nasilenie dusznicy bolesnej i przemijających ataków niedokrwiennych, dwóch stanów chorobowych spowodowanych chorobami serca. Jednak liczba badań jest ograniczona i żadne z nich nie jest specyficzne dla soku ananasowego. Dlatego potrzebne są dalsze badania, aby można było wyciągnąć istotne wnioski.



Może pomóc w walce z niektórymi rodzajami raka

Sok ananasowy może mieć potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Ponownie jest to odnotowane prawdopodobnie w dużej mierze ze względu na zawartość bromelainy. Niektóre badania sugerują, że bromelaina może pomóc w zapobieganiu powstawaniu nowotworów, zmniejszeniu ich rozmiarów, a nawet spowodować śmierć komórek rakowych. Były to jednak badania w probówkach z użyciem skoncentrowanych ilości bromelainy, które były znacznie wyższe niż te, które spożywa się wraz z wypiciem szklanki soku ananasowego. Utrudnia to rzutowanie ich wyników na ludzi. Dlatego potrzebne są dalsze badania.Czytaj też:

