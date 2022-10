Herbaty na mdłości. Jakie zioła stosować na mdłości?

1. Herbata imbirowa

Imbirowa herbata to napar ziołowy wykonany z korzenia imbiru. Ten korzeń był używany jako naturalny środek na nudności od tysięcy lat i jest powszechnie dodawany do cukierków, tabletek i gum do żucia używanych do uspokojenia rozstroju żołądka. Przegląd dziewięciu badań wykazał, że imbir łagodził nudności i wymioty spowodowane porannymi mdłościami, chemioterapią, niektórymi lekami i zabiegami chirurgicznymi. Podobnie, badanie z udziałem 576 osób poddawanych chemioterapii wykazało, że jedzenie 0,5-1 g imbiru znacznie zmniejszyło nasilenie nudności w porównaniu z placebo. Chociaż większość badań koncentruje się na wysoko skoncentrowanych ekstraktach imbirowych i suplementach, prawdopodobnie te same korzyści odnoszą się do herbaty imbirowej. Aby przygotować herbatę imbirową, po prostu zetrzyj mały kawałek obranego korzenia imbiru i zalej wrzącą wodą. Zaparzaj 10-20 minut, w zależności od tego, jak mocny napar lubisz. Następnie odcedź imbir i pij, możesz dodać trochę miodu, cynamonu lub cytryny.



2. Herbata rumiankowa

Herbata rumiankowa robiona jest z kwiatu, który cieszy się wyjątkowym smakiem i właściwościami prozdrowotnymi. W tradycyjnej medycynie rumianek stosuje się w celu rozluźnienia mięśni układu trawiennego i leczenia stanów chorobowych, takich jak choroba lokomocyjna, nudności, wymioty, gaz i niestrawność. Zgodnie z wynikami 4-miesięcznego badania z udziałem 65 kobiet poddawanych chemioterapii przyjmowanie 500 mg wyciągu z rumianku dwa razy dziennie zmniejszało częstość wymiotów. Tymczasem badanie przeprowadzone na 105 kobietach wykazało, że przyjmowanie wyciągu z rumianku było skuteczniejsze niż imbir w zmniejszaniu nudności i wymiotów spowodowanych ciążą. Należy jednak pamiętać, że kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed wypiciem herbaty rumiankowej, ponieważ ona i inne herbaty ziołowe mogą stanowić ryzyko dla ich dziecka. W badaniach przetestowano wysoce skoncentrowane ekstrakty z kwiatu, ale herbata rumiankowa może dawać podobne efekty. Aby zrobić taką herbatkę, mocz 1 łyżkę stołową (2 g) suszonego rumianku w 1 szklance (240 ml) gorącej wody przez 5-10 minut.



3. Miodowa herbatka cytrynowa

Jest to popularna herbata, która łączy orzeźwiający cytrusowy smak ze słodkim wykończeniem. Liczne badania pokazują, że sam zapach cytryny może złagodzić nudności. Na przykład 4-dniowe badanie na 100 kobietach w ciąży wykazało, że zapach olejku eterycznego z cytryny doprowadził do znacznego zmniejszenia nudności i wymiotów. Tymczasem miód równoważy kwaśny aromat cytryny. Ma również właściwości antybakteryjne, które mogą chronić przed infekcjami, które mogą przyczyniać się do nudności. Łatwo jest przygotować domowej roboty miodową herbatę cytrynową. Aby ją zrobić, dodaj 2 łyżeczki (10 ml) soku z cytryny i 2 łyżeczki (15 ml) miodu do 1 szklanki (240 ml) gorącej wody i zamieszaj.



4. Herbata z kopru włoskiego

Koper włoski to aromatyczne zioło i warzywo, które jest ściśle związane z marchewką, selerem, kolendrą i koperkiem. Od dawna jest stosowany jako naturalny lek na wiele dolegliwości, w tym ból brzucha, biegunkę i zaparcia. Niektóre z tych właściwości są poparte badaniami. Na przykład w jednym badaniu z 80 kobietami stwierdzono, że przyjmowanie kapsułki z 30 mg kopru włoskiego przed miesiączką pomogło zmniejszyć objawy, takie jak nudności i osłabienie. Co więcej, badanie przeprowadzone na 159 osobach wykazało, że picie 1 szklanki (240 ml) herbaty z kopru włoskiego dziennie wspiera zdrowie układu trawiennego, regenerację jelit i regularność wypróżnień po operacji. Możesz zrobić herbatę z kopru włoskiego, dodając 1 łyżeczkę (2 g) suszonych nasion kopru włoskiego do 1 szklanki (240 ml) gorącej wody. Mocz przez 5-10 minut, a następnie odcedź.



5. Herbata miętowa

Herbata miętowa jest jedną z najpopularniejszych herbat do leczenia bólu brzucha i nudności. W badaniach na zwierzętach wykazano, że olejek miętowy zmniejsza ból i rozluźnia mięśnie w przewodzie pokarmowym. Inne badanie na 123 osobach wykazało, że samo wdychanie olejku z mięty pieprzowej znacznie zmniejszyło nudności po operacji. Herbata miętowa prawdopodobnie zapewnia korzyści zdrowotne podobne do tych, jakie daje olej. Torebki z miętą pieprzowej są dostępne w większości dużych sklepów spożywczych, a także w internecie. Alternatywnie możesz zrobić własną wersję, mocząc 10-15 zmiażdżonych liści mięty pieprzowej w 1 szklance (240 ml) gorącej wody przez 10-15 minut.



6. Herbata z lukrecji

Lukrecja to zioło o wyraźnym słodko-gorzkim smaku. Oprócz tego, że jest dodawana do cukierków, gumy do żucia i napojów, od dawna jest stosowana w tradycyjnej medycynie w leczeniu zaburzeń trawiennych. W trwającym miesiąc badaniu na 54 osobach stwierdzono, że przyjmowanie 75 mg wyciągu z lukrecji dwa razy dziennie zmniejsza objawy niestrawności, w tym nudności, wymioty, ból brzucha i wzdęcia. Inne badania wykazały, że ekstrakt z lukrecji może pomóc leczyć wrzody żołądka , co może wywoływać objawy takie jak wzdęcia, dyskomfort w żołądku, nudności i wymioty. Jednak większość dostępnych badań na temat zastosowanych ekstraktów wymaga dodatkowych badań wysokiej jakości, aby określić bezpieczeństwo i skuteczność herbaty z lukrecji. Zioło to może powodować negatywne skutki uboczne, takie jak wysokie ciśnienie krwi, jeśli jest spożywane w dużych ilościach. Te działania niepożądane mogą być zaostrzone przez niski poziom potasu. Z tego powodu najlepiej ograniczyć spożycie do 1 szklanki (240 ml) dziennie. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeśli masz jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne. Ponadto, podobnie jak w przypadku innych herbat ziołowych, kobiety w ciąży nie powinny pić herbaty z lukrecji, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla ich dziecka.

