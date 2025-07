Masło 5,99 zł i czwarta kostka gratis! Inne hity z Dino tylko do 15 lipca – sprawdź teraz

Kupowanie różnego rodzaju produktów spożywczych na promocjach może sprawić, że w skali miesiąca czy roku naprawdę sporo zaoszczędzimy. Ważne jest, by śledzić na bieżąco gazetki różnych supermarketów. Wtedy wiemy też, kiedy warto zrobić zapasy produktów, które często kupujemy. Wiele korzystnych ofert ma w tym tygodniu Dino. Można znacznie taniej dostać masło, margarynę i wiele innych produktów.

Tanie masło i margaryna w Dino

Od 9 do 15 lipca masło polskie ekstra 82% marki „Mlekovita” będzie można kupić w specjalnej ofercie „3 plus 1 gratis”. Oznacza to, że kupując trzy kostki tego masła, czwartą dostaniemy całkowicie za darmo. Cena za jedną sztukę w ramach promocji to jedynie 5 zł 99 gr, a cena regularna to 7 zł 99 gr – można więc zaoszczędzić 2 zł na każdej kostce masła.

Niektórzy zamiast masła wybierają margarynę – dietetycy zgodnie twierdzą, że dla naszego zdrowia lepiej unikać tych w kostce, a wybierać margaryny „kubkowe”. Teraz w Dino margarynę „Śniadaniową” można kupić za 4 zł 29 gr – cena regularna przed obniżką to 5 zł 49 gr. Taniej możesz kupić też margarynę „Opytima Cardio” – po zniżce kosztuje 9 zł 79 gr. Z kolei cena przed obniżką to 13 zł 99 gr. Śmiało możesz zrobić zapas zarówno masła jak i margaryny, ponieważ i jedno, i drugie można zamrozić.

Co jeszcze można taniej kupić w Dino?

W Dino znacznie taniej można kupić też mąkę tortową „Kuchnia Smaku” – przy zakupie czterech sztuk trzeba zapłacić za nią tylko 1 zł 65 gr (cena regularna to 2 zł 9 gr). Również ryż biały długoziarnisty z „Kuchni Smaku” jest dużo tańszy niż normalnie. W ramach promocji „2 plus 1” można go kupić za jedyne 2 zł 32 gr za sztukę (cena regularna to 3 zł 49 gr). Warunkiem jednak jest kupienie dwóch sztuk, a trzeci produkt dostaniesz gratis. Z kolei kasza gryczana prażona tej samej marki przy zakupie dwóch opakowań kosztuje tylko 2 zł 19 gr (zamiast 2 zł 79 gr). Na przecenie dostaniesz też olej rzepakowy „Złote Łany”. Kupisz go za jedyne 14 z 79 gr, natomiast przed obniżką kosztował 16 zł 79 gr.

