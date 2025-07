Wsyp to zamiast soli. Obniża ciśnienie i wspomaga trawienie lepiej niż niejedna tabletka

Sól jest niemal w każdym polskim domu. To jedna z najpopularniejszych przypraw, jednak jej nadmierne spożycie negatywnie wpływa na nasze zdrowie. WHO oraz różne towarzystwa naukowe rekomendują, by nie przekraczać 5/6 g spożycia soli na dobę – to jedna płaska łyżeczka tej przyprawy. Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, w Polsce spożycie soli dwukrotnie przekracza te normy. Źródłem soli jest nie tylko ta kuchenna, dodawana do potraw, ale także sól znajdująca się w już gotowych produktach. Warto więc zadbać o to, by samodzielnie używać jej jak najmniej, zastępując ją innymi przyprawami.

Zastąp sól tą przyprawą

Sól z powodzeniem można zastąpić między innymi oregano. Jest to naturalna alternatywa dla soli, która świetnie sprawdzi się w przypadku osób, które muszą ją ograniczyć, między innymi ze względu na choroby serca czy problemy z nadciśnieniem. Oregano ma bardzo intensywny aromat, więc świetnie podkreśla smak zup, sosów, mięs i innych potraw. W ten sposób nie będzie potrzeby dosalania dań. Będzie więc smacznie, ale przy okazji naprawdę zdrowo. Dodatkowo oregano ma wiele właściwości dobroczynnych dla naszego organizmu, dzięki czemu jest doskonałym wsparciem zdrowej diety.

Właściwości zdrowotne oregano

Mało osób wie o tym, że świeże oregano jest świetnym źródłem witaminy C. Jest też bogate w witaminę E, K i A. Co więcej, zawiera ono też tymol, który ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Jest też bardzo dobrym antyoksydantem (ponieważ zawiera dwa silne przeciwutleniacze – karwakrol i wspomniany już tymol), dzięki temu zapobiega uszkodzeniom komórek spowodowanym przez wolne rodniki, które mogą zwiększać stan zapalny w organizmie, a przez to przyczyniać się do powstawania wielu chorób.

Przyprawa ta wspiera też układ pokarmowy, usprawniając trawienie (ponieważ zwiększa wydzielanie soku żołądkowego i żółci). Ma także działanie rozkurczowe, zapobiega wzdęciom i niestrawności, jest także pomocne przy problemach z wypróżnianiem. Możesz także przyrządzić napar z trzech ziół właśnie z dodatkiem oregano, który jest „receptą na długowieczność”.

Kto nie powinien stosować oregano?

Trzeba jednak zachować ostrożność, ponieważ niektórzy nie powinni używać tej przyprawy. Chodzi między innymi o osoby uczulone na rośliny z rodziny jasnotowatych. Reakcja alergiczna na oregano może wystąpić więc u osób uczulonych na rośliny z tej samej grupy, takie jak szałwia, bazylia czy mięta. Powinny uważać także osoby z problemami żołądkowo-jelitowymi, ponieważ oregano, szczególnie w większych dawkach, może działać drażniąco na żołądek i jelita.

