Robię go, gdy wszystko inne mnie przerasta. Ten makaron w 30 minut ratuje mi dzień

Gdy brakuje mi czasu i ochoty na gotowanie, sięgam po dania z makaronem w roli głównej. To niezwykle „wdzięczny” produkt, który doskonale komponuje się z wieloma różnymi produktami. Można go przygotować na milion sposobów, dzięki temu szybko się nie nudzi. Tym razem nie siliłam się na żadne wykwintne czy ekstrawaganckie połączenia smaków. Postawiłam na prostotę i zestawienie sprawdzonych składników – makaronu, fety i pomidorków koktajlowych. Inspirację zaczerpnęłam z kuchni greckiej. Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Musisz wypróbować ten przepis.

Jak zrobić szybki obiad z makaronem?

Wystarczy dobrze rozplanować czas. Zacznij od upieczenia dodatków do klusek. Gdy ser i pomidorki będą w piekarniku, ugotuj makaron al dente. Przywołane określenie pochodzi z języka włoskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „na ząb”. Kluski powinny być lekko twardawe stawiać lekki opór podczas gryzienia. Na koniec wystarczy połączyć wszystkie składniki i w razie potrzeby doprawić.

Przepis: Makaron z pieczoną fetą i pomidorkami To świetna propozycja na obiad. Syci na długo i nie wymaga wiele pracy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 455 w każdej porcji Składniki 400 g suchego makaronu

600 g pomidorków koktajlowych

250 g fety

3 ząbki czosnku

4 łyżki oliwy

przyprawy (sól, pieprz, chili, oregano)

świeże zioła do posypania (na przykład listki bazylii) Sposób przygotowania Pieczenie fety i pomidorkówUmyj pomidorki. Umieść je w żaroodpornym naczyniu razem z fetą i czosnkiem. Posyp całość przyprawami i polej oliwą. Wstaw całość do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni na 30 minut. Gotowanie makaronuW czasie, gdy składniki się pieką, ugotuj makaron. Najlepiej al dente. Warto skrócić czas gotowania podany na opakowaniu o 1-2 min. Następnie odcedź makaron, ale ni wylewaj wody pozostałej po gotowaniu. Łączenie składnikówRozgnieć widelcem upieczone składniki i wymieszaj z makaronem. Jeśli całość jest zbyt sucha, dodaj wodę z gotowania klusek. Posyp całość ziołami.

Rada: Warto sięgać po makaron pełnoziarnisty, ale dobrze sprawdzi się też wariant pszenny.

Dlaczego warto gotować makaron al dente?

Makaron al dente ma niższy indeks glikemiczny (IG) niż miękkie, rozgotowane kluski. Zawiera też więcej skrobi opornej To rodzaj błonnika pokarmowego, który usprawnia przemianę materii, zapewnia długie uczucie sytości i stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii zasiedlających jelita. Gdy ulega fermentacji, powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (masłowy, octowy oraz propinowy). Związki te wspomagają regenerację błony śluzowej jelit. Wykazują działanie przeciwzapalne i redukują dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład zaparcia, wzdęcia czy bóle brzucha.

Warto podkreślić, że spożywanie makaronu al dente nie powoduje nagłego wzrostu stężenie glukozy we krwi. To z kolei przekłada się na mniejsze ryzyko wystąpienia napadów głodu. Ma to kluczowe znaczenie w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Podjadanie między posiłkami jest bowiem jedną z głównych przyczyn powstawania niepowodzeń podczas odchudzania.

