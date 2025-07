Lidl tnie ceny markowej kawy i pysznych lodów. Tej oferty nie możesz przegapić

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na całym świecie. Nie tylko świetnie smakuje, ale też doskonale sprawdza się o poranku, dodając energii. Dla wielu osób to też miły rytuał, bez którego nie wyobrażają sobie dnia. Produkt ten jest jednak dość drogi. Żeby zaoszczędzić i móc nieco podreperować swój domowy budżet, dobrze jest kupować kawę na promocji. Co więcej, wiele supermarketów w takich ofertach ma naprawdę smaczną i jakościową kawę.

Tania kawa w Lidlu

Teraz taka świetna promocja na kawę obowiązuje w Lidlu, można dostać ją w znacznie niższej cenie, ale trzeba się spieszyć, ponieważ promocja trwa tylko do środy (09.07.). W ofercie jest wiele kaw znanej marki „Dallmayr”, a więc każdy znajdzie coś dla siebie. Taniej można kupić między innymi kawę mieloną Classic – w specjalnej ofercie kosztuje jedynie 16 zł 99 gr (500 g) – standardowa cena to 30-38 zł. Z kolei kawa rozpuszczalna Gold również tej marki kosztuje 29 zł 99 gr (500 g) – normalnie można ją kupić za 40-48 zł. Za kawę mieloną Classic Intense trzeba zapłacić 29 zł 99 gr (500 g) – w większości sklepów można ją dostać za około 40-42 zł. Kawę mieloną Prodomo Intensiv można nabyć za 33 zł 99 gr (500 g) – bez promocji trzeba za nią zapłacić 42-48 zł. To jednak nie koniec dobrych okazji. Na promocji możesz też zakupić kawę mieloną lub ziarnistą Home Barista za jedynie 27 zł 99 gr (500 g), która normalnie kosztuje około 35-40 zł. Kawa ziarnista Crema d'Oro Intensa Lub Espresso d'Oro kosztuje 59 zł 99 zł (za kilogram). Cena tej kawy bez promocji to około 75-85 zł.

Specjalna oferta na tanie lody w Lidlu

W Lidlu obowiązuje też promocja na lody, które idealnie pasują do kawy. Aż o 25 procent taniej przy zakupie dwóch sztuk można dostać lody „Jak Dawniej” marki „Bracia Koral”. Promocja trwa do środy (09.07.). Zamiast 21 zł 99 gr trzeba będzie zapłacić za nie jedynie 16 zł 49 gr. Z kolei na wszystkie lody „Kaktus” obowiązuje promocja „2 plus 1” – trzeci, najtańszy produkt kupuje się wtedy za 1 grosz. Wszystkie lody można ze sobą dowolnie mieszać. Limit to cztery opakowania za jeden grosz. Koniecznie sprawdź też, jakie błędy często popełniamy jedząc lody – w ten sposób unikniesz zatrucia pokarmowego.

