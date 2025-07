To najlepsza margaryna z Biedronki? Dietetyk nie ma wątpliwości. Zobacz skład

Wiele osób robiąc zakupy, wybiera najtańsze margaryny lub te, które po prostu kojarzy z jakiejś reklamy. Powinniśmy zwracać uwagę jednak na coś zupełnie innego, a mianowicie chodzi o skład takiej margaryny. Jeśli często robisz zakupy w Biedronce – zobacz, po którą margarynę sięgnąć, by nie martwić się o swoje zdrowie. Specjalista przedstawił swojego „faworyta”.

To najlepsza margaryna z Biedronki według dietetyka

Dietetyk w opublikowanym nagraniu na kanale „Dietetyka nie na żarty” wyjaśnił, jaką margarynę najlepiej wybrać w Biedronce. Na początku przestrzegł, której do koszyka z pewnością nie należy wkładać. Chodzi o margaryny w kostce, czyli tzw. margaryny twarde, które mają sporą ilość kwasów tłuszczowych trans i nasyconych kwasów tłuszczowych. Ekspert skwitował, że ich skład naprawdę pozostawia wiele do życzenia.

Lepiej wybieraj margaryny miękkie, czyli te w kubeczku. Najtańsza „Wyborna” kosztuje 3 zł 99 gr za pół kilograma i jest niskokaloryczna. Ma tylko 40 g tłuszczu na 100 g produktu – powiedział.

Specjalista dodał, że ta margaryna na pierwszym miejscu w składzie ma wodę, a potem oleje roślinne (rzepakowy i słonecznikowy). Dietetyk polecił także margarynę „MR Słynne”, która jednak jest już znacznie droższa, bo kosztuje 7 zł 48 gr. Ma podobny skład do wspomnianej wcześniej margaryny, ale jest jednak dwa razy bardziej kaloryczna i dostarcza 80 g tłuszczów na 100 gramów produktu. Z kolei margaryna „Flora” ma dodatek oleju lnianego przez co ma więcej zdrowych kwasów omega 3.

Najlepiej wypada margaryna „ProActiv”, która ma prosty skład, oraz jak najmniej tłuszczu, bo tylko 35 gramów na 100 gramów produktu, a do tego ma dodatek fitosteroli, które obniżają cholesterol – podsumował ekspert

Niestety – margaryna uznana za najlepszą z Biedronki jest też najdroższa, ponieważ kosztuje 15 zł 99 gr za opakowanie. Miejsce pierwsze ekspert bezapelacyjnie przyznał więc margarynie „ProActiv”, miejsce drugie w rankingu najlepszych margaryn z Biedronki zajęła margaryna „Flora”, a trzecie – margaryna „Wyborna”.

Na co zwracać uwagę przy zakupie margaryny?

Wybierając margarynę, należy zwrócić uwagę na kilka czynników. Ważne jest, by skład był jak najkrótszy – świadczy to o wysokiej jakości produktu i braku szkodliwych dodatków. Dobrze, by przeważały w niej oleje roślinne, na przykład olej słonecznikowy, olej rzepakowy, oliwa z oliwek. Unikaj z kolei kupowania margaryn, które w składzie mają częściowo utwardzone oleje, ponieważ mogą zawierać niekorzystne dla naszego zdrowia izomery trans. Ważne jest również, by margaryny, których używamy, były wzbogacone o sterole roślinne – obniżają one poziom cholesterolu

W profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych wybierajmy miękkie margaryny, które praktycznie nie zawierają izomerów trans. Jeśli jesteśmy w grupie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych lub cierpimy na zaburzenia lipidowe, nie spożywajmy masła, a zamiast tego wybierajmy margaryny dobrej jakości – brzmi informacja podana na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że w przypadku dzieci do 3. roku życia zalecane jest spożywanie masła, ponieważ zawarty jest w nim cholesterol niezbędny dla prawidłowego rozwoju organizmu. Zobacz, co zdaniem dietetyka jest zdrowsze – masło czy margaryna.

