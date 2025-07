Zrób to po posiłku, a cukier nie wystrzeli w górę. Dietetyk zdradza prosty patent

Wzrost cukru we krwi po zjedzonym posiłku jest zupełnie naturalnym zjawiskiem. Określa się to jako glikemię poposiłkową. Występuje ona na skutek trawienia i wchłaniania glukozy z pożywienia. Po jedzeniu glukoza zaczyna się rozkładać, a już po około 15 minutach dochodzi do wzrostu stężenia cukru we krwi. Taki gwałtowny i intensywny wzrost nie jest jednak korzystny dla zdrowia, zwłaszcza u osób z insulinoopornością, cukrzycą typu 2 czy zespołem metabolicznym. Dlatego właśnie warto zadbać o uregulowanie poziomu glukozy po posiłku. Zbyt duże wahania poziomu glukozy mogą prowadzić nie tylko do przewlekłych chorób, ale też do codziennych problemów, takich jak zmęczenie, ospałość czy wahania nastroju. Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, podał prosty sposób, by tego uniknąć. Może z niego skorzystać każdy z nas.

Ten nawyk po posiłku obniża poziom cukru

Dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube wyjaśnił, co dokładnie trzeba zrobić. Ten prosty nawyk sprawia, że zmniejsza się między innymi ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Ta metoda nie tylko może zapobiegać występowaniu chorób metabolicznych, ale też poprawić nasze samopoczucie.

Niekorzystnym zjawiskiem jest gwałtowny i intensywny wzrost poziomu cukru we krwi po spożyciu posiłku. I w związku z tym prawidłowym nawykiem jest, aby chwilę po głównym posiłku udać się na żwawy spacer. Szereg przeprowadzonych badań jednoznacznie udowodnił, że tego typu praktyka skutecznie pomaga uregulować stężenie glukozy we krwi – powiedział ekspert

Specjalista wyjaśnił też, że u niektórych osób odnotowano redukcję poziomu cukru po posiłku nawet 30–40 miligramów na decylitr, co oznacza bardzo zadowalający efekt.

Jak jeszcze uniknąć wysokiego poziomu cukru po posiłku?

O ile wzrost poziomu glukozy we krwi daje nam na początku „energetycznego kopa”, to po jakimś czasie przekształca się to w uczucie zmęczenia, ospałości, problemy z koncentracją. Inną metodą, żeby uniknąć nagłych skoków poziomu cukru we krwi po posiłku jest sięganie po produkty z niskim indeksem glikemicznym (IG).

Ważne jest również odpowiednie nawodnienie, ponieważ pozwala to na usuwanie nadmiaru glukozy z organizmu. Warto czytać też etykiety produktów, które spożywamy i unikać tych, które zawierają dużą ilość cukrów prostych w swoim składzie. Nawet niewielkie zmiany w codziennym jadłospisie mogą realnie przełożyć się na nasze zdrowie, ale też samopoczucie. Warto więc zamienić na przykład białe pieczywo na to pełnoziarniste czy ograniczyć ilość spożywania słodkich napojów.

