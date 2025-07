Pizza, pasta i wino, czyli jak Włosi łączą smaki

Słodkie życie, czyli słynne włoskie dolce vita to coś więcej, niż tylko ładny slogan. Włosi potrafią celebrować jedzenie i udowadniają, że siła smaku tkwi w prostocie, dobrych składnikach i sercu, które wkładają w przygotowanie posiłków. Jednocześnie do perfekcji opanowali najlepsze połączenia smaków. Nieodłącznym elementem kultury włoskiej jest podawanie do obiadów różnego rodzaju win.

Dolce vita to radość z towarzystwa bliskich, umiejętność szukania piękna w okruchach codzienności i cieszeniu się prostymi przyjemnościami. Jedzenie jest jedną z nich. Jest wręcz wpisane we włoski styl bycia, a najlepszym wspomnieniem włoskich wakacji lub po prostu – celebracją pełnego temperamentu włoskiego stylu – jest zafundowanie sobie połączenia smaków prosto ze słonecznej Italii. Ma być będzie prosto, smacznie i beztrosko. Wtedy jest „po włosku"

Kraj mnóstwa winnic

W Italii jeśli chodzi o winnice to jest tego trochę – rośnie tam ponad 2000 odmian winorośli, a co czwarta jest odmianą autochtoniczną.

Gdyby wymienić najpopularniejsze włoskie szczepy winorośli, to na liście czerwonych muszą znaleźć się takie winogrona jak sangovese (stanowi 10 proc. upraw we Włoszech) oraz nebbiolo. Ze szczepu sangiovese produkuje się wina owocowe o wysokiej kwasowości, jest on także głównym składnikiem chianti. Z kolei nebbiolo to szlachetna odmiana winorośli, która daje wina taniczne z długim potencjale dojrzewania. Najbardziej znanym winem produkowanym z tej odmiany jest wyraziste barolo.

Gdyby wymieniać dalej, trzeba wspomnieć o takich odmianach jak montepulciano, czy dość popularne w Polsce primitivo, ale też mniej znane odmiany, jak dolcetto, barbera czy corvina.

Oczywiście patrząc na włoskie wina, warto też spojrzeć regionami, ponieważ to aż 20 regionów geograficznych, które różnią się przede wszystkim warunkami upraw. Te najbardziej znane to górzysty Piemont z winami mocnymi i cierpkimi w smaku (np. barolo czy nebbiolo), słoneczna Toskania ze słynnym chianti czy Wenecja Euganejska (region Veneto) ze swoimi winiarskimi gwiazdami, takimi jak valpolicella, amarone czy prosecco.

Wino do pizzy – jak to robią Włosi?

Najczęstsze połączeni u Włochów wina nastę©uje z pizzą. Ale – to trzeba wspomnieć – nie mają tu jednego uniwersalnego połączenia. Włosi zwracają przede wszystkim uwagę na rodzaj sosu i dominujący dodatek. Stawiają na czerwone lekkie chianti oraz inne wina ze szczepu sangiovese, które swoją kwasowością idealnie balansują sos pomidorowy. Jednocześnie dla Włochów są to wina idealne również do pizzy z grzybami. Z kolei wina musujące lambrusco śmiało serwują do pizzy z salami lub dojrzewającą szynką. Przy mięsnych pizzach stawiają zaś na te czerwone – głównie pełne i przyjemnie owocowe montepulciano d’abruzzo.

A pizza bianca w białym, kremowym sosem? Przyjmują tu prostą do zapamiętania zasadę: biały sos to białe wino. Może to być białe mineralne verdidcchio, które świetnie podkreśla smak pizzy wegetariańskiej. Pizze serowe to dania, które charakteryzują się kremowym sosem i dużą ilością serów. Tu wolą coś, co z kolei doda nieco lekkości i świeżości, dlatego można sięgnąć po prosecco z przyjemnymi bąbelkami. Innym wyborem są tu również wina różowe.

Wino do makaronu – jaki sos, takie wino

Z makaronem jest trochę jak z pizzą. Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, co pić do makaronu. Wszystko zależy od sosu i dodatków. Dlatego inne jest wino do carbonary, a inne do bolognese czy makaronów z pesto.

Spaghetti bolognese z intensywnym sosem mięsnym, pomidorami i ziołami lubi wina czerwone, wytrawne o ziołowym aromacie i dobrej kwasowości. Na pierwszym miejscu bezapelacyjnie wymienić tu należy wina z odmiany sangiovese, czyli np. wspominane już chianti. Włosi uważają, że to dobre wino do bolognese, ale też innych pomidorowych sosów pełnych ziół i wyrazistych dodatków, takich jak np. grzyby.

Do kremowej carbonary doskonałą parą są świeże, lekkie wina chardonnay oraz gavi. To "parują" z kremowym sosem i słonym boczkiem. Te same szczepy łączą np. ze śmietanowymi sosami z dodatkiem szpinaku.

Miłośnicy aromatycznego pesto oraz ziół stawiają zaś na sauvignon blanc. Kwasowość takiego wina nie tylko równoważy im tłustość oliwy z oliwek, która jest bazą pesto, ale idealnie wydobędzie aromat świeżych ziół.

Dolce vita w domu – jak urządzić prostą, stylową kolację po włosku?

Znając podstawowe zasady food pairingu z pizzą czy makaronem można samemu we własnym domu przygotować kolację w stylu dolce vita. I postawić na dobrej jakości składniki: dobrą oliwę z oliwek, świeże warzywa, dobrej jakości mięso czy sery. Kuchnia włoska to kuchnia, która łączy, która bazuje na doświadczaniu, wspólnym spędzaniu czasu i dzieleniu się. Dlatego taką kolację można przyrządzać wspólnie z przyjaciółmi czy bliską osobą, a potem razem usiąść do stołu.

Autorka: Agnieszka Świerczek