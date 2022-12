Pasztet z fasoli idealny dla wegetarian na święta. Jak go zrobić?

Przygotowanie pasztetu wydaje się trudnym zadaniem, ale w rzeczywistości jest to bardzo proste! Jak zrobić pyszny i sycący pasztet z fasoli? Wystarczy skorzystać z dobrego przepisu.

Czym jest pasztet z fasoli?

Pasztet z fasoli to wegetariański odpowiednik pasztetu mięsnego. Dostarcza duże ilości białka, dzięki czemu dobrze syci i daje dużo energii. Można go jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno, wykorzystując jako smarowidło do pieczywa.

Pasztet dobrze komponuje się z kiszonymi ogórkami, żurawiną, musztardą, majonezem, dipem. Można jeść go na różne sposoby, jako dodatek do posiłków lub w formie przekąski.

Wartości odżywcze pasztetu

Pasztet z fasoli zawiera:

błonnik

witaminy z grupy B



witaminę A



witaminę K

witaminę E

białko

Jak zrobić pasztet?

Do przygotowania pasztetu można wykorzystać zarówno białą fasolę, jak i czerwoną. W zależności od rodzaju fasoli warto dobrać do dania inne dodatki. Pasztet z białej fasoli będzie dobrze komponował się z pietruszką, a pasztet z czerwonej z cebulą czy żurawiną. Jeśli masz ochotę, możesz eksperymentować z przepisem. Dodaj do pasztetu ulubione zioła albo przyprawy. Może to być np. kminek czy biały pieprz. W tej wersji wegetariańskiego pasztetu sprawdzi się też dodatek orzechów lub nasion słonecznika czy dyni – można ułożyć je na wierzchu pasztetu, dodadzą smaku i będą pięknie wyglądać.

Pasztet jest doskonałą zimną przekąską. Połóż go na świątecznym stole, albo zrób z niego zdrowe kanapki do szkoły czy do pracy. To świetna alternatywa dla mięsnych dodatków.

Przepis: Pasztet z białej fasoli z pietruszką Pasztet z białej fasoli to pyszny wegetariański odpowiednik pasztetu mięsnego. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 100 Składniki 500 g białej fasoli

1 duża pietruszka

1 cebula

3 jaja

8 łyżek masła orzechowego

4 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz, gałka muszkatołowa do smaku Sposób przygotowania Przygotuj warzywaPietruszkę i cebulę obierz. Pietruszkę pokrój w kostkę, a cebulę w talarki. Przygotuj farszFasolę odcedź, podsmaż na łyżce oliwy. Dodaj pietruszkę i cebulę oraz przyprawy. Przełóż farsz do miskiPodsmażone warzywa przełóż do miski. Dodaj masło orzechowe, resztkę oliwy z oliwek i jaja. Następnie dokładnie zblenduj. Włącz piekarnikMasę przełóż go keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz przez 45 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza w piekarniku nastawionym na opcję góra-dół. Odstaw do wystudzenia. Wyjmij z formy dopiero gdy pasztet będzie chłodny.

