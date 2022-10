Czy kawa wypłukuje wapń z kości? Odpowiedź może zaskoczyć

Osteoporoza, czyli cywilizacyjna choroba układu szkieletowego polegająca na stopniowej redukcji masy kości, jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym – na świecie dotyka jedną piątą kobiet po 50. roku życia, a w Polsce choruje na nią 2,1 mln osób, z czego 1,7 mln stanowią kobiety.

Kawa a zdrowie kości

Co ma do tego kawa? Od lat obwiniana jest o wypłukiwanie wapnia z kości, co w konsekwencji ma prowadzić do osteoporozy. Pogląd ten nie znajduje potwierdzenia w badaniach naukowych. Przegląd kilkudziesięciu analiz pozwolił stwierdzić, że kofeina zawarta w kawie nie wywiera ogólnie negatywnego wpływu na zdrowie kości. „Nie ma dowodów na to, że kofeina ma jakikolwiek szkodliwy wpływ na stan kości lub gospodarkę wapniową u osób, które spożywają obecnie zalecane dzienne spożycie wapnia” – czytamy w pracy Roberta P. Heaneya, amerykańskiego specjalisty zajmującego się m.in. badaniem osteoporozy. Relacja taka została zaobserwowana jedynie w populacjach z niedoborami wapnia w diecie i nie potwierdziła się u badanych, którzy przyjmują zalecaną dzienną dawkę tego mikroelementu.

Kawa nie jest napojem zakazanym w profilaktyce osteoporozy, pamiętać jednak należy o umiarze. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) za bezpieczne dla większości dorosłych spożycie kofeiny (ze wszystkich źródeł) określa maksymalnie 400 mg dziennie. Oznacza to, że dorosła osoba może wypić 3-5 filiżanek kawy dziennie (filiżanka kawy zawiera około 75-80 mg kofeiny). Nieco mniejszą porcję zaleca się kobietom w ciąży, dla których limit wynosi 200 mg kofeiny dziennie.

Co powoduje osteoporozę?

Wśród czynników ryzyka zachorowania na osteoporozę badacze wymieniają:

zaawansowany wiek i płeć żeńską,



nieprawidłowy sposób żywienia, z niską podażą wapnia i witaminy D,

niską aktywność fizyczną, włączając siedzący tryb życia,

nadużywanie alkoholu i/lub palenie tytoniu.

Czytaj też:

Czy banany powodują zaparcia? Możesz być zaskoczonyCzytaj też:

Cola – skutki uboczne. Co się dzieje w organizmie po wypiciu coli?