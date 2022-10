Czy banany powodują zaparcia? Możesz być zaskoczony

Banany mogą być częścią zdrowej diety, ponieważ oferują wiele składników odżywczych: Przeciętny banan zawiera 1 gram białka, 3 gramy błonnika i mniej niż 1 gram tłuszczu. Jest również bogaty w potas (422 mg), magnez (32 mg), witaminę C (10 mg) i witaminę B6 (0,4 mg).

Czy banany powodują zaparcia?

Banany są bogate w błonnik, który jest kluczowy w walce z zaparciami i wzdęciami. Jednym z powodów, dla których wiele osób może odczuwać zaparcia podczas jedzenia bananów jest to, że błonnik potrzebuje wody, aby wykonać swoją pracę. Dlatego upewnij się, że pijesz co najmniej 2 litry wody dziennie, jeśli spożywasz często banany lub stosujesz dietę bogatą w błonnik.

Zielone banany mają wysoką odporność na skrobię

Chociaż jedzenie bananów jest zdrowe, powinieneś być świadomy ich ilości i uważać, aby nie przesadzić: typowy banan zawiera około 30 gramów węglowodanów i 14 gramów cukru. Warto również zwrócić uwagę na to, jak dojrzały jest banan. Niedojrzałe banany mają więcej skrobi, podczas gdy dojrzałe mają więcej błonnika. Odporna skrobia działa na enzymy trawienne, przechodzi do jelita grubego, gdzie staje się pożywką dla dobrych bakterii. Włączenie takich bananów do diety może wspierać bakterie jelitowe i mikroflorę jelitową.

Zielone banany mają jednak niższy indeks glikemiczny. W miarę dojrzewania banana, gdy skórka staje się coraz bardziej żółta, rośnie również indeks glikemiczny owocu. Dojrzałość banana może mieć kluczowe znaczenie dla osób, które mają wysoki poziom cukru. Co ciekawe, zielone banany mają również więcej witamin i składników odżywczych niż żółte banany.

Banany a wypróżnianie

„Niedojrzałe banany – te zielonkawożółte – mogą powodować zaparcia, podczas gdy dojrzałe banany mogą je złagodzić” – mówi dietetyk i holistyczna trenerka zdrowia Jen Silverman.

„Banany zawierają rozpuszczalny błonnik, który pęcznieje w żołądku jak gąbka i sprawia, że czujesz się pełny” – mówi założycielka aplikacji dietetycznej Tanya Zuckerbrot. „Rozpuszczalny błonnik wiąże się również z kaloriami i tłuszczem w żołądku i jelitach i wyciąga je z organizmu, zanim dostaną się do krwiobiegu oraz reguluje poziom glukozy we krwi”. Wskutek tego jedzenie bananów może być dobrym źródłem energii i pomagać w regularnym wypróżnianiu.

Dieta jako domowy sposób na zaparcia

Przy zaparciach nie należy rezygnować z jedzenia bananów, ale warto zwrócić uwagę zarówno na zawartość błonnika w diecie, jak i na nawodnienie. Częstym błędem jest niespożywanie odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia. Aby błonnik mógł spełnić swoją funkcję, należy pić przynajmniej 2 litry wody dziennie.

W łagodzeniu zaparć konieczne jest nie tylko picie wody, ale też wysokie spożycie błonnika. Znajdziemy go zarówno w produktach pełnoziarnistych (pieczywo razowe, ciemny makaron, brązowy ryż), jak i w świeżych warzywach oraz owocach. Warto sięgnąć szczególnie po śliwki, jabłka czy gruszki, które są bogatym źródłem błonnika. Dobrze sprawdzają się także suszone owoce.

Bezpieczne sposoby na zaparcia u dzieci

U małych dzieci, które cierpią na zaparcia, poleca się przede wszystkim sięgnięcie po produkty bogate w błonnik, a także po śliwki. Owsianka, jaglanka ze świeżymi owocami to świetny sposób na uregulowanie pracy układu pokarmowego, a także na uregulowanie rytmu wypróżnień. Należy także dbać o spożywanie odpowiedniej ilości płynów, głównie wody.

Oprócz tego można wykonać masaż brzuszka, który pobudzi jelita do pracy. Masaż powinien być zawsze wykonywany zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Pozostałe domowe sposoby na zaparcia u dorosłych

U osób dorosłych warto też sięgnąć po inne sposoby na łagodzenie zaparć. Pomocne są zielone koktajle ze szpinaku oraz jabłek, które wspierają pracę jelit i ułatwiają wypróżnianie. Warto także zmienić poranne nawyki i rozpoczynać dzień nie od kawy ani soku, ale od szklanki wody z cytryną lub octem jabłkowym. Taki napój łagodzi zaparcia, a także zwiększa szanse na wypróżnienie.

Jeśli stolce pozostają duże, dobrze jest też zadbać o odpowiednią ilość spożycia błonnika i zamienić jasne pieczywo oraz mąkę pszenną na produkty pełnoziarniste. Włączenie do diety gruboziarnistych kasz, ciemnych makaronów oraz brązowego ryżu może wspomóc wypróżnienia i uregulować ich przewód pokarmowy. Włączenie świeżych warzyw, zielonych koktajli z kolei łagodzi bóle brzucha i inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Zaparcia mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe i drażliwość. Zaparcie może być również spowodowane nieregularnym stylem życia, brakiem ćwiczeń, dłuższymi pobytami w jednym miejscu i świadomym opóźnieniem w pójściu do toalety. Aby poprawić wypróżnienie konieczne jest, aby zdrowe jelito funkcjonowało prawidłowo. Rytm dnia musi być kontrolowany, aby uniknąć nadmiernej pobłażliwości. Żadne śniadanie nie może zatrzymać żołądka z pracy w nocy, jeśli nie śpisz w nocy.

Czytaj też:

Jedzenie awokado powiązane z lepszym mikrobiomem jelitCzytaj też:

Zdrowe żywienie jest prostsze niż myślisz. Jakich zasad przestrzegać?