Łosoś dziki czy hodowlany? Który jest zdrowszy?

Eksperci ds. żywienia rekomendują spożywanie przynajmniej dwóch porcji ryb tygodniowo, uznając je za dobre źródło łatwo przyswajalnego białka, kwasów omega-3, a także witamin i składników mineralnych. Sam łosoś zawiera m.in. witaminę D, jod, fluor, fosfor, wapń czy selen. Łosoś jest jednym z najlepszych źródeł długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz kwasów EPA i DHA.

Łosoś dziki czy łosoś hodowlany?

Jak pokazują badania, przeprowadzone na zlecenie pozarządowej organizacji Marine Stewardship Council (MSC Polska), łosoś gości na stołach ponad 70 proc. Polaków. Najpopularniejszy jest łosoś wędzony, następnie świeży oraz pasta z łososiem. Łososia spożywamy zarówno w postaci pieczonej, smażonej, z grilla, jak i surowej – w sushi lub jako tatar.

W polskich sklepach najłatwiej kupić łososia hodowlanego – importowanego z farm położonych wzdłuż wybrzeży Norwegii, Chile, Szkocji i Kanady, a także z akwakultur w Polsce. Blisko połowa konsumentów, biorących udział w badaniu deklaruje, że wolałaby kupować łososia dzikiego, postrzegając go jako rybę zdrowszą.

Czy rzeczywiście tak jest? MSC porównując oba rodzaje ryby, zwraca uwagę, że dziki łosoś, w porównaniu do hodowlanego, zawiera mniej tłuszczu, przez co jest mniej kaloryczny. Dzięki naturalnej diecie i ciągłemu ruchowi jego mięso zawiera duże ilości barwnika astaksantyny – naturalnego antyoksydantu, a także bardzo pożądane proporcje kwasów omega-3 do omega-6. Cechuje go również trzykrotnie wyższa, niż w przypadku łososia hodowlanego, zawartość witaminy D i witamin z grupy B, których organizm potrzebuje do wytwarzania energii, kontrolowania stanów zapalnych oraz ochrony zdrowia serca i mózgu. Posiada również większe ilości naturalnych minerałów, w tym wapnia i żelaza.

Jak wybrać dobrego łososia?

Niezależnie od tego, jakiego łososia wybierasz, zawsze warto przeczytać etykietę produktu. Łosoś dziki określany jest jako „dziki”,„pacyficzny” lub „alaskański”. Z kolei nazwa „atlantycki”, „norweski” czy „jurajski” pojawia się na produktach z łososia hodowlanego.

Aby mieć pewność, że kupujesz to, co chcesz, warto zwrócić uwagę na certyfikaty. Zielony symbol ASC oznacza produkty z łososia z odpowiedzialnych, ekologicznych hodowli. Niebieskie logo MSC wskazuje natomiast dzikiego łososia, który pochodzi ze zrównoważonych połowów, prowadzonych z poszanowaniem oceanów i ich różnorodności biologicznej.

Czytaj też:

Czy można zwiększyć poziom witaminy D bez suplementów?Czytaj też:

Surowy łosoś: czy jedzenie surowego łososia jest bezpieczne?