Co to jest acerola? Warto po nią sięgać zwłaszcza jesienią

Czy wiesz, co to jest acerola? W Polsce trudno znaleźć ją na półce z warzywami. Przetwory i suplementy diety z acerolą można kupić w sklepach ze zdrową żywnością i w aptekach. Warto po nie sięgać, zwłaszcza jesienią, bo to prawdziwa bomba witaminowa, która pomoże nam wzmocnić odporność.

Acerola pochodzi z Wysp Karaibskich, jednak zdarza się spotkać ją także na terenie Meksyku czy Teksasu. Charakterystyczne czerwone owoce aceroli przypominają w smaku wiśnie lub czereśnie. Są soczyste i lekko kwaśne. Nadają się do spożycia tylko przez 2–3 dni od zerwania, dlatego ich import jest utrudniony. Acerola zawiera duże ilości witaminy C Szacuje się, że acerola zawiera nawet 30–razy więcej witaminy C niż cytryna. W 100 gramach aceroli zawarte jest od 1000 do 4500 mg witaminy. To ogromna dawka, która pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę. Acerola zawiera także witaminę A oraz witaminy z grupy B. Znajdziemy w niej białko, kwas jabłkowy, kwas foliowy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz beta-karoten i flawonoidy. Jest bogata również składniki mineralne, m.in.: wapń,

żelazo,

magnez,

fosfor,

mangan,

potas,

cynk. Acerola – właściwości prozdrowotne Acerola od wieków była wykorzystywana w medycynie naturalnej. Leczono nią m.in.: ospę wietrzną, anemię, a także problemy wątrobowe i choroby płuc. Dziś wiadomo, że regularne spożywanie aceroli zwiększa odporność organizmu na infekcje. Badania wskazują, że acerola może również obniżać poziom cukru u chorych na cukrzycę typu 2, a także wspomaga odchudzanie. Inne właściwości i zastosowanie aceroli to: spowolnienie procesów starzenia,

zapobieganie chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona,

poprawa pracy układu krążenia,

obniżenie ciśnienia,

zmniejszenie ryzyka udaru mózgu,

zmniejszenie ryzyka rozwoju miażdżycy,

poprawa wzroku,

wspomaganie produkcji kolagenu,

wzmocnienie kości i stawów. Suplementy diety z acerolą Acerolę można kupić w formie proszku oraz tabletek zawierającym ekstrakt tego owocu. Dostępny w sprzedaży jest również sok z aceroli. Produktów należy szukać w sklepach zielarskich i aptekach. Nie są niestety tanie, bo cena półlitrowego soku wynosi ok. 20 zł. Czytaj też:

Nadchodzi sezon infekcji – jak się na niego przygotować?Czytaj też:

Shoty witaminowe na poprawę odporności – jak je przyrządzić?